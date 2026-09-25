Antes de Vozinha; Keylor Navas era el portero más famoso del mundo y juega en México

En el Mundial, hubo un fenómeno mediático que llevó por nombre Vozinha; el portero caboverdiano pasó de ser un desconocido a ganarse el corazón de la afición y colocarse como el portero en activo más famoso del mundo. Pero, antes de él, un arquero del futbol mexicano era quien ostentaba dicho título.

Se trata de Keylor Navas, guardameta de los Pumas desde 2025. El tico, con esfuerzo, trabajo y resultados, logró colocarse como leyenda bajo los tres postes y consolidar una gran base de fieles seguidores.

Antes de llegar al balompié nacional, tuvo un gran Mundial en 2014, donde hizo historia llevando a Costa Rica hasta cuartos de final, seguido por un exitoso paso por el Real Madrid en el que ganó 3 Champions League, así como una etapa en el PSG donde consiguió 3 títulos de la liga francesa. Todo esto, lo hizo coleccionar más 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, algo que hasta antes del mes de junio lo ponía como el arquero con más fans en todo el planeta.

En cuatro partidos, Vozinha lo superó

Sin embargo, las Copas del Mundo son las vitrinas perfectas para que surjan nuevas figuras, y la justa de Norteamérica 2026 no fue la excepción. Vozinha, el portero que cautivó a los amantes del balompié, fue la prueba de ello.

Su selección, Cabo Verde, vivió prácticamente un “Cuento de Cenicienta” durante la Copa, con el arquero de 40 años como su principal protagonista. Quien hasta ese momento contaba con apenas 50 mil seguidores, pasó a ser un héroe global desde su primer encuentro, cuando con 8 atajadas mantuvo el 0-0 en el arco contra España, un equipo que a la postre, con figuras como Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo y Ferran Torres, se coronó campeón del mundo.

Tras darle a su nación su primer punto mundialista, repitió la gesta soportando el 2-2 contra Uruguay. Y luego de otra igualdad 0-0 con Arabia Saudita, que le dio a Cabo Verde un pase histórico a la fase de eliminación directa, el mundo quiso saber quién era el guardameta de aquel país debutante.

Una vez en la fase final, el guardameta volvió a lucirse en el duelo ante la campeona del mundo, Argentina, realizando intervenciones clave contra el mismo Lionel Messi para llevar el partido hasta los tiempos extras.

Pero no solo fue su desempeño bajo los tres postes, sino también su carisma y humildad lo que llevó a que miles de aficionados en todo el planeta se sumaran a su base de fanáticos. En cuestión de 18 días y cuatro partidos, logró registrar más de 29 millones de seguidores.

Los porteros con más seguidores en el mundo

Hasta antes del fenómeno de Vozinha, la lista de los arqueros más populares estaba dominada, ya sea por campeones del mundo o por figuras élite con paso por el Real Madrid. Sin embargo, el caboverdiano logró forjar una historia que, a sus 40 años, lo catapultó al primer lugar en Instagram, superando con creces a Keylor, y hasta la leyenda del exportero Iker Casillas, al menos en redes sociales.

•⁠ ⁠Vozinha: 29 millones

•⁠ ⁠Iker Casillas: 20.3 millones (retirado)

•⁠ ⁠Keylor Navas: 19 millones

•⁠ ⁠Thibaut Courtois: 18.5 millones

•⁠ ⁠Emiliano “Dibu” Martínez: 16.8 millones