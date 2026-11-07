Argentina apelará sanciones de la FIFA por incidentes en final del Mundial

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció que apelará ante el TAS las sanciones impuestas por la FIFA, tras los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 que la Albiceleste perdió contra España.

La decisión tiene lugar luego de que la Cámara de Apelaciones de la FIFA redujera el castigo del defensor Nahuel Molina de siete a cuatro partidos de suspensión y disminuyera la multa en su contra de 90,000 a 60,000 dólares.

Pero mantuvo el castigo y la sanción económica al volante Leandro Paredes (10 encuentros y 90,000 dólares). También la multa a la propia AFA (más de 321,000 dólares) por cánticos discriminatorios de los hinchas albicelestes.

"Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista (Paredes) y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para una nueva revisión", indicó la federación en un comunicado divulgado el viernes.

La AFA aseguró que acudirá a la máxima jurisdicción del deporte porque entiende que "cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación".

Los futbolistas argentinos fueron sancionados por protagonizar una reyerta con sus rivales al final de la final que España venció en la prórroga 1-0 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, el 19 de julio.

La FIFA también sancionó en su momento al mediocampista Thiago Almada, de River Plate, quien ya pagó su fecha de suspensión.

A Molina, jugador del Atlético de Madrid, le queda uno de los cuatro cotejos de penalización y estaría en condiciones de regresar al equipo nacional en la primera ventana internacional de 2027.

En cambio, Paredes ya cumplió con tres partidos y se perderá los cotejos de la fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

Tras los últimos amistosos del año, el capitán de Boca Juniors aún tendría otros cinco encuentros pendientes. AFP