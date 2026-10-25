Armando “Hormiga” González fue titular en la goleada del Olympiacos sobre el Kalamata

Después de siete partidos, Armando “La Hormiga” González volvió al cuadro titular del Olympiacos en el duelo frente al Kalamata. El delantero mexicano disputó 60 minutos sobre el terreno de juego y participó en la jugada de uno de los tantos en el abultado triunfo de su equipo.

El compromiso correspondiente a la Jornada 8 de la Superliga de Grecia se celebró este domingo 25 de octubre en el Estadio Georgios Karaiskakis. Tras haber anotado a mitad de semana en la Europa League, el canterano de las Chivas volvió a recibir la confianza del entrenador Imanol Alguacil para arrancar desde el inicio.

Desde los primeros minutos, "La Hormiga" buscó generar peligro con el objetivo de estrenarse en la liga local, el único torneo en el que no ha marcado desde su llegada al Viejo Continente. Sin embargo, el encargado de abrir el marcador fue Jota Silva al minuto 37, cuando remató de cabeza un recentro de Joel Roca para colocar el 1-0.

Hat-Trick de Jota Silva encarriló la goleada del Olympiacos

Encendida la mecha, el atacante portugués firmó el segundo y el tercero para sentenciar el trámite temprano con un triplete. Al minuto 40, tras una secuencia de pases que surgió de un saque de banda, Jota sacó un disparo raso desde fuera del área que se incrustó pegado al poste izquierdo para el 2-0.

Luego, recién empezado el segundo tiempo, al 46’, Nair Tiknizyan mandó un centro con dirección al mexicano; la "Hormiga" dejó pasar la pelota, habilitando a Jota Silva, quien entró solo para empujar el balón y firmar el 3-0.

A los 60 minutos de juego, Armando González abandonó la cancha de cambio. Justo en la jugada posterior a la sustitución, el Kalamata respondió con Kenneth Vargas, que remató de cabeza en una jugada de tiro libre para descontar. Con lo que no contaba, fue que el VAR anuló la anotación por un fuera de lugar previo.

Después del susto, el Olympiacos recuperó el dominio total del encuentro. Al minuto 73, Marius Mouandilmadji, quien ingresó en lugar del mexicano, remató cruzado un centro bajo para decretar el 4-0. Poco después, al 80', el propio atacante marcó el quinto tras sacar al arquero, pero la jugada se invalidó por posición adelantada.

De todos modos, si la manita no llegaba de sus pies lo iba a hacer de Leon Bailey, que tras una jugada individual y un disparo potente colocó las cifras definitivas con el 5-0 al 85’.

Con este resultado, el Olympiacos alcanza 19 puntos y le mete presión en la cima de la tabla al Panathinaikos, que tiene 18 unidades, a la espera de que este dispute su compromiso de la jornada.