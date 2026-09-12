Armando “La Hormiga” González se va en blanco en derrota del Olympiacos ante OFI Creta
Armando “La Hormiga” González fue titular y disputó 67 minutos en la derrota del Olympiacos por 1-0 ante el OFI Creta, en la cuarta jornada de la Superliga de Grecia. El delantero mexicano tuvo algunas oportunidades frente al arco rival, pero no consiguió marcar y vio interrumpida su racha goleadora en el campeonato griego.
El encuentro también representó el debut del español Imanol Alguacil en el banquillo del Olympiacos, luego de que el club anunciara la salida de José Luis Mendilibar apenas unos días atrás. El nuevo estratega no pudo comenzar su etapa con un resultado positivo, pues su equipo terminó cediendo los tres puntos ante el OFI Creta.
Para González, el partido significó un freno a su buen momento goleador con el conjunto de El Pireo. El mexicano venía de marcar un doblete y dar una asistencia ante el Volos en la Copa de Grecia, actuación con la que llegó a tres goles con el Olympiacos desde su llegada al futbol europeo.
La derrota deja al Olympiacos con su primer tropiezo de la temporada en la Superliga griega, mientras que “La Hormiga” deberá esperar al próximo compromiso para buscar nuevamente el gol y recuperar el protagonismo que había adquirido durante sus primeros partidos con el conjunto rojiblanco.