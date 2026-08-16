Arsenal golea 3-0 al Manchester City y se lleva la Community Shield
El italiano Riccardo Calafiori abrió la cuenta después de solo 23 segundos
Primer partido oficial y primera exhibición: el Arsenal abrió la temporada inglesa con un título, la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), al vencer 3-0 al nuevo Manchester City de Enzo Maresca este domingo en Cardiff.
El italiano Riccardo Calafiori abrió la cuenta después de solo 23 segundos. Después los Gunners sentenciaron con goles de Kai Havertz (minuto 28') y Martin Odegaard (48'), en ambos casos con uno de sus nuevos fichajes, el griego Christos Tzolis, brindando la asistencia.
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