Arsenal vs Manchester City: horario y dónde ver la Community Shield 2026
El futbol inglés vuelve este fin de semana con uno de los enfrentamientos que marcaron la temporada anterior. El Arsenal y el Manchester City disputarán la Community Shield 2026, el primer trofeo de la nueva campaña, después de repartirse los principales títulos domésticos del último curso.
El Arsenal llega como campeón de la Premier League, después de terminar una sequía de 22 años sin conquistar el campeonato inglés, mientras que el Manchester City obtuvo su lugar tras ganar la FA Cup. El duelo también marcará el inicio oficial de una nueva etapa para los Citizens: Enzo Maresca dirigirá su primer partido competitivo después de sustituir a Pep Guardiola.
Para Mikel Arteta, en cambio, será el primer examen de una temporada en la que el Arsenal intentará demostrar que su campeonato no fue un episodio aislado. Los Gunners incorporaron durante el verano a futbolistas como Bruno Guimarães, Christos Tzolis e Illan Meslier para aumentar la competencia dentro de una plantilla que ahora tiene el reto de defender el título.
El Manchester City también llega en transformación. Maresca asumió el equipo después de la salida de Guardiola y ya advirtió que considera la Community Shield un título y no un partido amistoso.
“Para mí personalmente es un trofeo. Cuando hay un trofeo y una final, siempre intentas ganar el partido”, aseguró el italiano antes del encuentro.
El Arsenal domina sus antecedentes en la Community Shield
Los dos equipos ya se han cruzado en este torneo y el historial favorece al Arsenal.
En 2014, los Gunners derrotaron 3-0 al Manchester City para conquistar el título. Volvieron a encontrarse en 2023: empataron 1-1 durante el tiempo regular y el Arsenal se impuso 4-1 en la tanda de penales.
El Arsenal también tiene una ventaja amplia en el palmarés general. Con 17 Community Shields, solamente el Manchester United, con 21, ha ganado más. El Manchester City acumula siete.
El contexto reciente entre ambos, sin embargo, favorece a los Citizens.
Durante la Premier League 2025-26, el Arsenal rescató un empate 1-1 en el primer enfrentamiento, pero el City ganó 2-1 en el Etihad durante la recta final del campeonato. A pesar de esa derrota, el equipo de Arteta terminó levantando el título.
También se enfrentaron en la final de la Copa de la Liga, donde el Manchester City se impuso 2-0 con dos goles de Nico O'Reilly. Fue otra victoria importante sobre el Arsenal, aunque esta vez no impidió que los londinenses terminaran la temporada como campeones de Inglaterra.
Así, el Arsenal llega con una particular contradicción: ha ganado todos sus cruces ante el City en la Community Shield, pero no consiguió derrotarlo en ninguno de sus tres enfrentamientos de la temporada pasada.
Dos plantillas reforzadas para una nueva temporada
La Community Shield también ofrecerá una primera mirada competitiva a algunos de los movimientos realizados durante el mercado.
El Arsenal añadió a Bruno Guimarães para reforzar el mediocampo, además de incorporar a Christos Tzolis e Illan Meslier. Arteta confirmó además que Declan Rice, Bukayo Saka y Martin Zubimendi están disponibles después de incorporarse tarde a los entrenamientos tras el Mundial, aunque William Saliba y Jurrien Timber continúan fuera.
El City, por su parte, comienza a adoptar las ideas de Maresca mientras todavía mantiene movimientos abiertos en el mercado. El entrenador reconoció que pueden producirse más incorporaciones o salidas antes del cierre de registros y tendrá que gestionar además la situación de Rodri, quien volvió al club después de una operación en la espalda.
Más allá del primer título, el partido servirá para medir dos proyectos en momentos diferentes: el Arsenal intenta consolidar el ciclo que finalmente lo devolvió a la cima de Inglaterra y el Manchester City comienza su primera temporada sin Guardiola en el banquillo.
¿A qué hora es el Arsenal vs Manchester City?
La Community Shield 2026 se disputará este domingo 16 de agosto a las 08:00 horas del centro de México. El encuentro no se jugará en Wembley, como es habitual, sino en el Principality Stadium de Cardiff, Gales.
El cambio de sede se debe a que Wembley albergará un concierto de The Weeknd ese mismo día. Será la primera Community Shield disputada en Cardiff desde 2006 y la primera fuera de Inglaterra en 20 años.
En México, el encuentro podrá seguirse a través de TNT Sports y HBO Max.