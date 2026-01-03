Arsenal se mantiene firme y el Aston Villa responde en la parte alta de la Premier
La Premier League sigue marcada por una lucha cerrada en la cima. En la 20ª jornada, el Arsenal defendió su liderato con una victoria trabajada 3-2 en su visita al Bournemouth, mientras que el Aston Villa reaccionó tras su último tropiezo y venció 3-1 al Nottingham Forest para mantenerse como principal perseguidor.
En la costa sur, los Gunners tuvieron que remar contracorriente. El brasileño Evanilson adelantó temprano al Bournemouth (10’), pero el líder respondió con jerarquía. Gabriel Magalhães igualó el marcador al 16’ y, tras el descanso, Declan Rice firmó un doblete (54’, 71’) que encaminó el triunfo del equipo de Mikel Arteta. El tanto tardío del francés Eli Junior Kroupi (77’) añadió tensión al cierre, aunque no cambió el desenlace.
Con el resultado, el Arsenal alcanza los 48 puntos y suma su decimoquinta victoria en veinte partidos de liga, ampliando de manera provisional su ventaja en la cima. El calendario, sin embargo, no concede tregua: el próximo jueves recibirá en Londres al vigente campeón Liverpool, en un duelo que puede marcar el rumbo de la pelea por el título.
Horas antes, el Aston Villa había cumplido con su parte. Cuatro días después de la dura derrota sufrida ante el propio Arsenal, el equipo de Unai Emery se recompuso en Villa Park y superó 3-1 al Nottingham Forest. Un nuevo gol de Ollie Watkins y un inusual doblete de John McGinn devolvieron la confianza a los Villanos.
Watkins abrió el marcador justo antes del descanso (45+1’) con una definición de gran calidad, confirmando su buen momento: suma cuatro goles en sus últimos tres partidos ligueros, tras haber marcado solo tres en los diecisiete anteriores. McGinn amplió la ventaja en el complemento (49’, 73’), mientras que Morgan Gibbs-White (61’) recortó distancias de manera momentánea para el Forest.
El triunfo coloca al Aston Villa con 42 puntos, provisionalmente segundo, a seis del Arsenal y uno por encima del Manchester City, tercero con 41 unidades, que este domingo recibirá al Chelsea en el Etihad Stadium. Para Emery, la victoria tuvo un valor anímico especial. “Necesitábamos recuperar energía y confianza. Aquí, en Villa Park, fue clave la atmósfera que generamos”, señaló el técnico español.
En contraste, el Bournemouth de Andoni Iraola prolongó su mala racha: once partidos consecutivos sin victoria (seis derrotas y cinco empates), mientras que el Nottingham Forest se mantiene en la decimoséptima posición, apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso.
La jornada dejó además un apunte en la parte baja: el Wolverhampton, colista, consiguió su primera victoria del curso al golear 3-0 al West Ham, aunque sigue lejos de la zona segura. Brighton, por su parte, venció al Burnley y se reenganchó a la pelea por puestos europeos.
Así, la Premier League avanza con un líder que no cede, un perseguidor que responde y un calendario que promete choques decisivos en la parte alta de la tabla.