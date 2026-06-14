Así ha sido la carrera de Livano Comenencia, anotador histórico de Curazao en el Mundial 2026
Solo un jugador de los 26 convocados por Curazao para la Copa del Mundo nació en el país caribeño, mientras que los restantes lo hicieron en los Países Bajos. Uno de ellos es Livano Comenencia, quien hizo historia al anotar el primer gol de Curazao en un Mundial.
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Nacido y crecido en la ciudad de Breda, en los Países Bajos, Livano decidió representar a Curazao apenas dos años atrás, y ha debutado ahora en la justa mundialista como uno de los representantes de los 156,000 habitantes que tiene la isla caribeña.
Gracias a sus padres es que el atacante del FC Zúrich pudo representar a Curazao por primera vez en el 2024, cuando fue convocado para la Liga de Naciones de la CONCACAF,. Antes de la Copa del Mundo, Comenencia había anotado en dos ocasiones con su nueva selección.
Su carrera futbolística, así como su vida, se desarrolló por completo en el país europeo, representando a los Países Bajos desde la categoría sub-15 y hasta la sub-20 en el 2023. En cuanto a clubes, el delantero formó parte de la cantera del PSV Eindhoven desde el 2012, ascendiendo a su filial en el 2021 y firmando un año después su primer contrato como futbolista profesional.
Nunca pudo debutar con el primer equipo de la Eredivisie, pues en 2023 fue traspasado al equipo filial de la Juventus, en donde firmó un contrato por dos años para jugar en la tercera división del futbol italiano. Su debut en una primera división llegó hasta el 2025, cuando el FC Zúrich decidió ficharlo para disputar la Superliga de Suiza.
UN ÚLTIMO AÑO DE ENSUEÑO PARA EL DELANTERO
Para la temporada 2025-2026, Comenencia sumó mil 643 minutos disputados entre liga y copa en Suiza, teniendo 25 apariciones en total. En selección, anotó su primer gol oficial en contra de Jamaica el 11 de octubre del 2025 en las eliminatorias camino a la Copa del Mundo 2026, su único gol antes del anotado en la justa mundialista ante Alemania.
A pesar de no haber nacido en Curazao, Comenencia se siente uno más de ellos; al hablar sobre la clasificación a la Copa del Mundo comentó que: "Estaba temblando por completo. Inmediatamente después, rompí a llorar. Nos abrazamos todos, los aficionados invadieron el campo. Luego oramos y dimos gracias a Dios por haberlo logrado. Hemos hecho historia", le dijo al medio blue News.