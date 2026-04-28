Atlante y las claves de su nuevo proyecto en Liga MX: identidad, Azteca y una base competitiva
El Atlante no regresa a la Liga MX desde la nostalgia, sino con un proyecto definido. Después de dominar la Liga de Expansión (12 liguillas consecutivas, tres títulos y un Campeón de Campeones en los últimos seis años), el club azulgrana da el salto con un plan que priorizará su identidad y actual estructura, por encima del alto gasto.
No van por grandes fichajes, sino por jugadores que busquen una segunda oportunidad y por jóvenes talentos. Todo empezará por la elección del entrenador, que según reportes será Miguel Herrera, ex jugador azulgrana.
“El perfil del técnico tiene que tener el ADN azulgrana, que siempre busque atacar, con garra y mística”, explicó Emilio Escalante Jr., vicepresidente del club. El nuevo técnico, que se anunciará esta semana, marcará el punto de partida del proyecto.
La directiva trabaja sobre dos ejes: mantener una base competitiva con elementos de la Liga Expansión, en donde estuvieron los últimos 12 años, y complementar con refuerzos. No será una reconstrucción total, pero tampoco una continuidad automática.
En esa línea, Emilio Escalante padre, presidente de la institución, delimitó el objetivo inmediato: “Mantendremos algunos jugadores de Expansión. Queremos un equipo protagonista, primero estar en liguillas y luego pensar campeonatos”.
Nombres como el histórico Christian “Hobbit” Bermúdez, junto a futbolistas como Hardy Meza, Diego Cruz o Nicolás Carrera, de la plantilla de Expansión, apuntan a mantenerse en la estructura, pero el salto exige más talento con perfiles específicos, más que volumen de fichajes.
El mercado tendrá una meta clara: jugadores en busca de revancha, incluso no descartaron quedarse con algunos del Mazatlán FC, al que le compraron el certificado para regresar a la primera división.
“Vamos a buscar futbolistas que quieran esa oportunidad y que estén dispuestos a trabajar fuerte; el día a día no es negociable”, añadió Escalante padre. Es un criterio que conecta con la historia del club: competir desde la resiliencia más que desde la inversión.
En paralelo, buscarán nutrirse de sus fuerzas básicas. El Atlante presume una red de 60 academias, que plantea ampliar en la Ciudad de México.
“Queremos que sean academias, no escuelitas, y que se conviertan en la base del Atlante”, confirmó el presidente.
La intención es construir identidad local en un equipo que históricamente ha cambiado de sede y por eso regresarán al Azteca, desde donde buscarán afianzar la identidad que le llevó a ganarse el mote de “Equipo del pueblo”.
El proyecto también contempla su rama femenil, con sede en la UAEM, en el Estadio Alberto “Chivo” Córdoba de Toluca. El modelo del equipo de mujeres será similar: harán visorías y priorizarán el talento local, más que grandes firmas.
El Atlante vuelve a la Liga MX con una ventaja y una incógnita. La ventaja es la competitividad reciente. La incógnita es si ese modelo, eficaz en la segunda división, puede sostenerse en una liga con mayor exigencia y presión.