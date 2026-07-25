Atlante y el Estadio Azteca: una historia de pertenencia inconclusa
El Atlante volverá al Estadio Azteca exactamente 60 años después de disputar ahí su primer partido de Liga MX como local.
El 24 de julio de 1966, los Potros de Hierro recibieron a Pumas en su primer partido de liga como locales en el entonces nuevo inmueble. Perdieron 1-0. Este viernes 24 de julio de 2026, exactamente 60 años después, volverán a ocupar esa casa frente al América.
Atlante vuelve al mismo estadio, aunque en un contexto distinto. Fue uno de los primeros equipos que lo hizo su casa; ahora regresa como arrendatario de un inmueble identificado sobre todo con el América y la selección mexicana.
El Azteca no nació únicamente como sede del América. El Atlante y el Necaxa también comenzaron a utilizarlo desde 1966, mientras el Cruz Azul se incorporó posteriormente. Por 12 temporadas, entre 1971-72 y 1982-83, los cuatro clubes compartieron el inmueble.
Con los años, esa convivencia despareció. El Necaxa se mudó a Aguascalientes, el Cruz Azul pasó por otras sedes de la capital y el América permaneció en el Azteca hasta convertirlo en parte de su identidad. El Atlante, en cambio, comenzó una larga etapa de mudanzas.
Una casa ocupada por etapas
Los Potros tuvieron tres periodos como locales en el Azteca: de 1966 a 1983, de 1996 a 2000 y de 2004 a 2007. La primera etapa duró 17 años; las siguientes fueron regresos temporales.
Después de dejar Santa Úrsula, Atlante inició un recorrido por distintas sedes. Jugó en el Estadio Azulgrana, llevó la franquicia a Querétaro, pasó por Nezahualcóyotl y Cancún, volvió al Estadio Ciudad de los Deportes y disputó su última etapa en la Liga de Expansión en el Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec.
La mudanza a Morelos sucedió en el Clausura 2025. El equipo disputó ahí sus partidos como local, aunque mantuvo parte de su operación y sus entrenamientos en la Ciudad de México. Zacatepec funcionó como la sede para los partidos, pero el club mantuvo buena parte de su operación en la Ciudad de México.
La búsqueda de otra casa estaba planteada antes del regreso a Primera División. En octubre de 2024, Emilio Escalante reconoció que el Estadio Ciudad de los Deportes había dejado de responder a las necesidades del proyecto y mencionó al Azteca entre las alternativas.
“El Atlante tiene que buscar una nueva casa que vaya de acuerdo con lo que es el club. Tengo unas propuestas dentro de la capital, incluso para construir un nuevo estadio. No sé si regresar al Azteca, porque hay una nueva propuesta. Tenemos claro que el Estadio Ciudad de los Deportes ya no nos da”, declaró el propietario de los Potros.
Diecinueve años sin ser local en Santa Úrsula
El último partido del Atlante como local en el Azteca ocurrió el 28 de abril de 2007. Pachuca ganó 4-1 y, meses después, los Potros se mudaron a Cancún.
El cambio produjo una paradoja. Lejos de la capital, el Atlante vivió uno de sus periodos recientes más exitosos: ganó el Apertura 2007, conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf 2008-09 y disputó el Mundial de Clubes.
Un regreso sin ascenso
Atlante vuelve a Primera División después del descenso sufrido en 2014, pero no lo hace mediante una promoción deportiva. El ascenso y el descenso fueron suspendidos en 2020.
Durante ese periodo, los Potros ganaron el Apertura 2021, el Apertura 2022 y el Clausura 2024. Ninguno de esos títulos les permitió subir de categoría.
La directiva compró la plaza de Mazatlán para regresar a la Liga MX en el Apertura 2026. Atlante había sido campeón tres veces en la Liga de Expansión, pero ninguno de esos títulos le permitió ascender porque esa posibilidad estaba suspendida.
Local ante el dueño simbólico del estadio
América es el rival que mejor retrata la nueva etapa. Mientras las Águilas hicieron del Azteca una parte de su identidad, Atlante fue perdiendo ese vínculo entre mudanzas.
Los Potros volverán como locales, aunque las tribunas dirán cuánto arraigo conservan en la ciudad. Sesenta años después de su primer partido liguero en el estadio, Atlante regresa como inquilino. Hacer del Azteca su casa dependerá de que también vuelva a sentirse azulgrana.