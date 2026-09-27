Atlético San Luis vence a Pumas y desata reclamos a Esteban Solari en México

El Atlético San Luis venció este domingo a domicilio 3-2 a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, por la décima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

El resultado desató un enorme descontento entre la afición de los felinos, que expresó su malestar por la gestión del entrenador argentino Esteban Solari.

Los Pumas sufrieron su cuarta derrota -segunda como locales- y se estancaron en la duodécima posición con 12 puntos.

El Atlético, dirigido por el mexicano Diego Mejía, consiguió su tercer triunfo y llegó a 12 unidades para colocarse en el decimotercer lugar.

Sébastien Salles-Lamonge marcó el 1-0 para el Atlético, de penal al minuto 23. El francés cobró a la izquierda del portero costarricense Keylor Navas que se venció al lado contrario.

Rodrigo López emparejó 1-1 por los felinos con un cañonazo de media distancia, al 52'.

Tres minutos después, el San Luis recuperó la ventaja con el 2-1 mediante un disparo desde fuera del área que se le escapó de las manos a Keylor Navas.

Salles-Lamonge aumentó la ventaja a 3-1 con otro penal, al 79'. Esta vez, el francés cobró al centro del arco y Navas se lanzó a la derecha.

El 3-2 de los Pumas llegó al 90' con un penal cobrado a ras de pasto por el brasileño Juninho.