El estadounidense Balogun abre la plaza que Erik Lira necesitaba para ir al Mónaco
Erik Lira quedó más cerca del Mónaco. El Everton acordó el fichaje de Folarin Balogun, movimiento que permitiría al club francés liberar la plaza de extracomunitario que necesita para registrar al mediocampista del Cruz Azul.
Balogun llega además con el antecedente de haber sido uno de los protagonistas de la mayor polémica de Estados Unidos en el Mundial 2026. Fue expulsado ante Bosnia y debía perderse el partido contra Bélgica, pero su suspensión fue levantada después de que Donald Trump llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que el caso fuera revisado.
El estadounidense terminó el torneo con tres goles y Estados Unidos fue eliminado 4-1 por Bélgica en octavos de final. Ahora su salida del Mónaco tiene una consecuencia directa para México: abre el espacio que faltaba para completar el fichaje de Lira.
El acuerdo por el mexicano ya está encaminado. El Mónaco y el Cruz Azul pactaron una operación por ocho millones de euros fijos y tres millones más en variables, según distintos reportes, además de que La Máquina conservaría el 20 por ciento de sus derechos. La plaza de extracomunitario era el obstáculo que faltaba resolver.
El movimiento se produce además contra el cierre del mercado en Francia. La salida de Balogun permitiría al Mónaco completar el registro de Lira antes del límite, con lo que el seleccionado mexicano podría dejar al Cruz Azul para vivir su primera experiencia en el futbol europeo.