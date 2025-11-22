Barcelona celebra su regreso al Camp Nou con goleada al Athletic de Bilbao
Después de dos años y medio de exilio por la profunda reconstrucción de su estadio, el FC Barcelona festejó el regreso al Camp Nou, que continúa en obras, con una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la 13ª jornada de LaLiga española.
El equipo azulgrana se pone además líder provisional de la clasificación con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que el domingo visita al recién ascendido Elche.
Noticia en desarrollo.
