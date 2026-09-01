Barcelona oficializa el fichaje de Gabriel Jesús y no llega Julián Álvarez
El Barcelona anunció este martes el fichaje del delantero brasileño del Arsenal Gabriel Jesús por tres temporadas, tras las dificultades para conseguir al argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez.
"El Arsenal y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero brasileño, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2029", informó el club azulgrana en un comunicado.
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El Barcelona no precisa el monto de la operación, pero, según la prensa local, el club azulgrana pagará en torno a 10 millones de euros (11,5 millones de dólares) más variables por el delantero, que finalizaba contrato con el club inglés en junio de 2027.
El brasileño llega al Barça para reforzar la delantera del conjunto azulgrana tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres y la imposibilidad de fichar al argentino Julián Álvarez, su gran objetivo.
El equipo azulgrana ha esperado al último día de mercado, que cierra este martes, para fichar a un delantero tras apurar hasta el último momento por Julián Álvarez.
Aunque pareció considerar la posibilidad de cerrar el mercado sin fichar un aracante, finalmente el club azulgrana ha optado por hacerse con los servicios de Gabriel Jesús. AFP