Barcelona se recupera tras Londres: remontada y victoria ante Alavés en La Liga
Todavía con la herida abierta por la derrota del martes en Londres ante el Chelsea, el FC Barcelona se recompuso con un triunfo trabajado frente al Alavés (3-1) en la 14ª jornada de LaLiga española.
El encuentro tuvo un arranque sorprendente: apenas comenzado, Pablo Ibáñez adelantó al Alavés en un saque de esquina, poniendo a prueba la capacidad de reacción del campeón catalán. Pero la respuesta no se hizo esperar: Lamine Yamal igualó con un potente zurdazo al minuto 8, y Dani Olmo adelantó a los locales al 26 con un disparo por bajo tras una asistencia de Raphinha, quien reapareció tras dos meses de lesión.
Olmo resumió su satisfacción tras el partido: “Nos sorprendió ese gol del Alavés, pero hemos resuelto muy bien la situación. Jugamos con nuestras ideas, hemos dominado y nos hemos llevado la victoria”.
El Camp Nou volvió a vibrar con la magia de los suyos, en un estadio aún en obras que acoge poco más de 45.000 espectadores de los 105.000 que tendrá terminado en 2027. Con 34 puntos, el Barça recupera provisionalmente el liderato, a la espera de que el Real Madrid visite el domingo al Girona, segundo en la tabla con 32 puntos.
La segunda mitad no estuvo exenta de sustos. Lucas Boyé estuvo cerca del empate para los visitantes en el 76, pero Pau Cubarsí interceptó a tiempo. El portero Joan García también fue clave para el Alavés en sus acercamientos más peligrosos. Sin embargo, en el 90+2, Dani Olmo cerró el marcador con un mano a mano que liquidó el partido, nuevamente asistido por Yamal.
El entrenador Hansi Flick reconoció las áreas a mejorar: “Estoy feliz por los tres puntos, pero tenemos muchas cosas por mejorar. Hemos tenido oportunidades y no nos las hemos aprovechado. Eso es algo que hay que mejorar”.
La alegría para la hinchada azulgrana se extendió con la reaparición de Pedri, quien se había perdido partidos por lesión en el muslo desde finales de octubre, tras el Clásico ante el Real Madrid.
En otros encuentros de la jornada, el Mallorca desaprovechó una ventaja de dos goles en casa ante Osasuna, con un doblete de Vedat Muriqi, y terminó empatando 2-2 gracias a un tanto de Enzo Boyomo en el descuento (90+2).