Bayern Múnich es líder en solitario de la Bundesliga tras goleada de 5-0 al Hamburgo
Después de su goleada contra el recién ascendido Hamburgo (5-0) este sábado, el Bayern Múnich se halla solo en cabeza de la Bundesliga con apenas tres fechas disputadas, una situación ideal para recibir el miércoles al Chelsea en Champions.
Con tres victorias en otros tantos partidos del campeonato alemán, los hombres de Vincent Kompany cuentan con nueve puntos, dos más que el Borussia Dortmund, vencedor en Heidenheim (2-0), y que el Colonia, que arrancó un punto en Wolfsburgo (3-3) sobre la bocina.
Te puede interesar: Bundesliga: Bayern Múnich, el rival a vencer… como de costumbre
Igualado con Bayern y Colonia antes de esta tercera jornada, el Eintracht Fráncfort había perdido el viernes en Leverkusen (2-1), a pesar de jugar en superioridad numérica durante más de media hora.
Antes del descenso del Hamburgo a segunda división en la primavera europea de 2018, la primera en la historia para el club hanseático, el Bayern había ganado sus ocho últimos partidos de Bundesliga en casa contra el HSV, con 50 goles a favor y sólo 3 en contra.
En el regreso del duelo Norte-Sur luego de algo más de siete años, los muniqueses mantuvieron la dinámica.
Doblete de Kane
El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Serge Gnabry en el minuto 3. El internacional alemán, autor de un excelente inicio de temporada, concluyó una rápida jugada iniciada por Michael Olise y Konrad Laimer en el costado derecho.
Aleksandar Pavlovic dobló la renta en el minuto 9 a pase de Harry Kane. El delantero inglés convirtió un penal en el 26.
Tres minutos más tarde, Luis Díaz disparó desde 30 metros. El balón fue desviado por el defensor del Hamburgo Luka Vuksovic, despistando por completo a su arquero.
Kane firmó su doblete pasada la hora de juego (62), su quinto gol en liga esta temporada que le permite liderar la clasificación de goleadores.
El inglés de 33 años suma 93 dianas con los colores muniqueses desde su llegada en agosto de 2023, en 101 partidos.
Guirassy en racha
En el segundo tiempo, Kompany realizó rotaciones, dando 45 minutos de juego a su nuevo refuerzo, el senegalés Nicolas Jackson, en punta de ataque.
"Las cosas están saliendo bien. Estamos jugando bien juntos, estamos moviendo el balón de forma acertada", valoró Gnabry.
El Bayern regresará a jugar ante su afición el miércoles ante el Chelsea, su primer gran test del curso.
Por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund de Niko Kovac se vio en superioridad numérica a los veinte minutos de juego en Heidenheim y no desaprovechó la ventaja para imponerse 2-0, con sendos goles antes del descanso obra de Serhou Guirassy (33) y Maximilian Beier (45e+6).
El guineano Guirassy, de 29 años, solo se ha quedado sin ver puerta en dos de sus últimos 15 partidos con el Dortmund entre todas las competiciones, sumando 18 goles en esa racha. En Bundesliga pisa los talones a Kane con 4 goles.
El Dortmund, finalista de la Champions League en 2024, iniciará su andadura en la edición 2025-2026 el martes en Turín ante la Juventus.
AFP