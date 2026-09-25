Bélgica arruina el regreso de Mancini y golpea a Italia en Roma

Roberto Mancini volvió al banquillo de Italia con nueve futbolistas sin experiencia internacional en su convocatoria y una reconstrucción por delante después de que la Azzurra se quedara fuera de un tercer Mundial consecutivo. Su segundo ciclo comenzó, sin embargo, con un problema conocido: Italia tuvo momentos con la pelota, pero Bélgica necesitó mucho menos para hacer daño.

A los 20 minutos, Kevin De Bruyne encontró a Mika Godts en una transición y el atacante definió por abajo para el 0-1. Bélgica ya había amenazado antes con Charles De Ketelaere y después del gol acumuló llegadas mientras Italia intentaba responder principalmente a través de Moise Kean y Nicolò Cambiaghi.

Mancini mantuvo el plan al descanso y la Azzurra salió con mayor agresividad. En los primeros ocho minutos del segundo tiempo, Kean y Francesco Pio Esposito probaron al arco y Gianluca Mancini también encontró un remate dentro del área. Italia empujaba, pero no conseguía transformar ese volumen en el empate.

Entonces apareció nuevamente la diferencia entre tener la pelota y saber qué hacer cuando el rival la pierde.

Van Bommel había retirado a De Bruyne y Diego Moreira al 58 para introducir a Hans Vanaken y Dodi Lukébakio. Once minutos después, el cambio resolvió el encuentro: De Ketelaere condujo un contraataque y Lukébakio recibió fuera del área para colocar con la izquierda el 0-2 al 69'.

Italia todavía acumuló centros, tiros y saques de esquina. Davide Frattesi desperdició un cabezazo a corta distancia, Giorgio Scalvini mandó otro remate por encima y Riccardo Calafiori tuvo la última desde fuera del área.

El estreno dejó así dos reconstrucciones en puntos distintos. Van Bommel comenzó ganando con una Bélgica capaz de atacar los espacios; Mancini volvió a Italia con caras nuevas, pero también con viejos problemas por resolver.