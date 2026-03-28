Bélgica golea 5-2 a Estados Unidos: Resultados Partidos amistosos Fecha FIFA
La selección comandada por Mauricio Pochettino sembró dudas de cara a la Copa del Mundo al caer ante los Diablos Rojos. Aquí puedes consultar los resultados.
Bélgica le asestó el sábado una contundente derrota 5-2 a la selección de Estados Unidos que dirige el argentino Mauricio Pochettino, un marcador que reaviva las dudas sobre el nivel de uno de los anfitriones del Mundial de 2026.
Ante su público de Atlanta, el Team USA se adelantó con un gol de Weston McKennie en el minuto 39, pero los europeos reaccionaron antes del descanso con el empate de Zeno Debast (45').
Amadou Onana (53'), Charles De Ketelaere de penalti (59') y un doblete de Dodi Lukébakio (68' y 82') completaron la manita belga, mientras Patrick Agyemang (87') descontó para el equipo de Pochettino, que solo tiene otro ensayo el martes ante Portugal antes de dar la lista final para la Copa del Mundo. AFP
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Resultados Juegos Amistosos Fecha FIFA
- Estados Unidos 2-5 Bélgica
- Canadá 2-2 Islandia
- Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil
- Senegal 2-0 Perú
- Hungría 1-0 Eslovenia
- Escocia 0-1 Japón
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