Bélgica remonta en el último minuto ante Senegal y avanza a los octavos de final del Mundial 2026
Bélgica aseguró su boleto a los octavos de final del Mundial tras superar 3-2 a Senegal en un duelo que se definió en los instantes finales de la prórroga.
El conjunto europeo logró revertir un marcador adverso de dos goles, consumando una victoria agónica que le otorga el pase a la siguiente fase del torneo.
Durante la mayor parte del encuentro, el dominio fue senegalés.
La escuadra africana se puso al frente con anotaciones de Habib Diarra (24') e Ismaila Saar (51'), manteniendo una ventaja que parecía definitiva ante la falta de respuesta de los belgas.
El panorama cambió radicalmente en los minutos finales del tiempo reglamentario. En una reacción veloz, Romelu Lukaku descontó al 86' y Youri Tielemans igualó el marcador al 89', obligando a extender el compromiso al tiempo extra.
La resolución definitiva ocurrió al 120'+5. Un penal, validado mediante el VAR, permitió que Tielemans marcara su segundo tanto de la jornada y sellara el triunfo.
Con este resultado, Bélgica enfrentará el próximo lunes en Seattle al ganador de la serie entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.