Benjamín Mora cuestiona la fiebre por técnicos extranjeros en la Liga MX
Benjamín Mora se define como un amante del café. Algunas veces se cuestiona el por qué no consume más el producto nacional. Y ahí se da cuenta que inconscientemente prefiere ir una gran cadena internacional como Starbucks, donde hay café de todo el mundo, incluido México, en vez de apostar por un comercio local.
“Vamos al Starbucks porque todo el mundo va ahí y porque es una tendencia que todo el mundo hace. Ni siquiera sabemos por qué lo hacemos, me incluyo (…) A veces seguimos una tendencia y una moda para no quedarnos afuera. Hoy, en la Liga MX, todo mundo contrata extranjeros y jóvenes promesas, aparentes genios, y van por ellos, los buscan, los traen y prueban. Mientras el café de grano de calidad continúa a la espera”, explicó a Sports Illustrated México el entrenador mexicano del Wuhan Three Towns chino.
Mora, de 46 años, era parte de los cuatro técnicos mexicanos que empezaron dirigiendo el torneo pasado en los 18 clubes de la Liga MX. El estratega multicampeón en el Johor DT de Malasia estaba al frente del modesto Querétaro.
Al oriundo de Tijuana le tocó ser el estratega de uno de los proyectos con menor presupuesto. Los Gallos Blancos muchas veces armaban a su plantilla con jugadores que no entraban en planes de los Xolos, el equipo principal del Grupo Caliente.
Su salida previo a este Clausura 2026, dejó a la primera división mexicana con solo tres manejadores tricolores: Ignacio Ambriz (León), Efraín Juárez (Pumas) y Christian Ramírez (Mazatlán).
“Creo que todo es cíclico, antes estaban de moda los pantalones acampanados, en los años 70, luego dominaron los ‘slim fit’ y ahora otra vez los acampanados están volviendo. Creo que es algo que pasará en nuestro futbol, volveremos a dominar los técnicos mexicanos pronto”, comentó.
El preparador afirmó que no está en contra de sus colegas extranjeros, pero consideró que los que han llegado los últimos años al país no tienen mejor curriculum que los locales que en los que no se ha confiado.
“El extranjero que viene en su mayoría, no quiero generalizar, es uno que que está igual que el mexicano, creciendo y haciendo horas vuelo. Antes venían unos con bagaje importante en el futbol como Marcelo Bielsa o Leo Beenhakker”, añadió.
En su caso, su trayectoria incluye nueve títulos en Malasia, con el Johor DT, con el que se empezó a dar conocer en México y el mundo. A su salida en julio de 2022, recibió su primera oportunidad en Liga MX, el Atlas, al que en su primer torneo, el Clausura 2023, regresó a una Liguilla, su primera en un año luego del bicampeonato obtenido con Diego Cocca.
Le dio estabilidad a una nómina que tras ganar todo con Cocca, perdió el rumbo, sin embargo al siguiente semeste, el equipo de Grupo Orlegi lo despidió por malos resultados que dejaron fuera al club de la fase final.
Luego, tomó al York United, cuadro canadiense propiedas de la familia mexicana Pasquel, al que llevó a la fase final, tras quedar en el cuarto lugar en la primera fase.
Sus buenos números le dieron otra oportunidad en México, el Querétaro, al que entrenó en todo el 2025. La institución estaba en un proceso de transición y estaba más interesada por concretar una venta, que por competir.
Aún así, con pocas figuras y poco presupuesto, los guió a dos torneos consecutivos quedando en el duodécimo escalón, cerca de los puestos a ‘Play-In’.
Sin embargo, al siguiente, entraron nuevos dueños, el fondo de inversión Innovatio Capital del estadounidense Marc Spiegel, que una vez finalizado el Apertura 2025 decidió no renovar su contrato y empezar un nuevo proyecto con el chileno Esteban González.
“Teníamos un presupuesto más que modesto, el más bajo de toda la liga en los dos certámenes que estuve. El primer semestre, Grupo Caliente nos puso como objetivo salvar la multa por quedar en los últimos tres lugares del cociente y lo conseguimos. Después, se vendió el club, pero los refuerzos llegaron avanzado el torneo, los últimos en la Jornada 7”, afirmó.
En el Querétaro mantuvo un estilo de juego que describe “de lucha”, que tenía que sumar puntos a como dé lugar y que tenía como principal objetivo dejar el arco en cero.
“Mi contrato se terminó y los nuevos propietarios decidieron no renovarnos porque querían generar su proyecto particular y traer a su entrenador, buscar sus refuerzos y elegir a los integrantes de su proyecto. No nos entendimos, no llegamos a un acuerdo, pero salimos en buenos términos y nos dimos la mano”, expresó.
Vino otro propuesta en Liga MX, Puebla, pero no llegaron a un acuerdo porque no había claridad en los fichajes para fortalecer a la plantilla, de las más bajas en México.
"En el fútbol pienso que nunca se rechaza nada ni nunca se aprueba nada, solamente se llegan a acuerdos o no se llegan (…) Hubo circunstancias que no permitieron que progresara la negociación. Había intenciones de vender a algunos jugadores importantes del equipo y era incierto el hecho de quiénes iban a llegar. Decidimos no tomar la oportunidad y ellos también decidieron no avanzar”, afirmó.
El presitigio de Mora en Asia
Fuera de México, a más de 12 mil kilómetros de distancia, en Wuhan, ciudad de China en donde se generó la pandemia de la covid-19, Benjamín recibió su siguiente oportunidad después del Querétaro.
El director técnico tiene en Asia, por los nueve títulos que obtuvo en Malasia, una fama de ganador, lo que le hizo imponerse en la carrera a manejadores de otras latitudes, como españoles, brasileños o portugueses, que son bien valorados en la liga China.
“En el Wuhan buscaban un técnico que haya sido campeón en la confederación asiático, mi pasado en el Johor fue un punto medular para mi contratación. Fue un proceso largo, cuatro entrevistas de tres horas cada una. Había dudas porque nunca antes un mexicano había entrenado en el país. Fue un proceso minucioso porque no tenían referencias de un entrenador mexicano en Asia, salvo Javier Aguirre (fue seleccionador de Japón”, contó Mora.
En el cuadro chino se convertirá en el encargado de regresar al club al paso ganador, como el que tuvo de 2020 a 2022, cuando pasó de la tercera a la primera división, de la que fue campeón en su primer año; sin embargo, la temporada pasada quedó en décimo tercer lugar entre 16 clubes.
Llega a una competición que en la segunda década de los años 2000 destacó por gastar grandes sumas de dinero en fichajes de alto nivel como Hulk o Didier Drogba, una burbuja económica que explotó por la crisis económica generada por la pandemia.
Para Mora, la Superliga China está en el “Top 4” de las mejores ligas de su continente, incluso dice que el Wuhan, si compitiera en México, estaría al nivel de los clubes que siempre quedan entre los lugares siete u ocho.
“Se ficha a jugadores que vienen de Europa, varios de conjuntos que juegan Champions o Europa League, brasileños y portugueses. Hay jugadores aquí que ganan mucho dinero, sobre todo los extranjeros, y hacen diferencia (…) Además tenemos poderío económico en cuestiones de herramientas para trabajar”.
En el Wuhan, el objetivo es volver a hacerlo competitivo en el torneo local, al potenciar a jugadores jóvenes e invertir de forma inteligente con refuerzos para estabilizar a un cuadro que confía en el grano de café mexicano de calidad.