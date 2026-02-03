Benzema cambia de equipo y Cristiano explota
Riad, Arabia Saudita
Karim Benzema volvió a sacudir el futbol saudí. El delantero francés cerró su llegada al Al-Hilal durante el mercado invernal, reforzando al líder de la Saudi Pro League y encendiendo, de paso, el enojo de Cristiano Ronaldo.
El movimiento del exjugador del Real Madrid, que se une a Mohamed Kader Meïté, se concretó pese a versiones de inconformidad dentro del entorno de Al-Nassr, derivadas del fortalecimiento de su principal rival por el título, mientras su propio equipo no logró cerrar refuerzos de peso en la ventana de enero.
El contexto añade tensión: Al-Hilal y Al-Nassr están bajo la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF) y mantienen una cerrada lucha por el campeonato. Tras 19 jornadas, Al-Hilal es líder y supera por un punto al conjunto de Ronaldo.
La polémica creció en el día de cierre del mercado, cuando Cristiano Ronaldo no participó en el partido de Al-Nassr ante Al-Riyadh, lo que alimentó versiones sobre una posible protesta interna por la política de fichajes del club. Ni la institución ni el delantero portugués, de 40 años, ofrecieron una explicación oficial sobre su ausencia.
Si la falta de Ronaldo fue una señal de inconformidad, el desenlace parece claro: Benzema ya es jugador de Al-Hilal, que ahora apunta con mayor fuerza a su segundo título en la liga saudí. En contraste, Cristiano aún no ha logrado conquistar la Saudi Pro League desde su llegada a Al-Nassr en 2022, tras su salida del Manchester United.