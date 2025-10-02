Betis y Aston Villa brillan en la Europa League
Los argentinos Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía fueron protagonistas el jueves en la segunda jornada de la Europa League, guiando al triunfo a sus respectivos equipos, el Betis y el Aston Villa.
El Betis se impuso 2-0 ante el Ludogorets Razgrad en Bulgaria. Lo Celso abrió el marcador en el minuto 31 con un disparo con rosca desde uno de los extremos del área. Además, participó en la jugada del segundo tanto bético, que terminó siendo un gol en contra del jugador sevillano Francisco Javier Hidalgo "Son", hincha del Betis, que milita en el equipo búlgaro.
El conjunto español, subcampeón de la pasada Conference League, suma ahora 4 puntos en dos jornadas. El técnico chileno Manuel Pellegrini destacó: “Hemos logrado tres puntos muy importantes porque veníamos de dejar escapar dos puntos en casa ante el Nottingham”.
El otro equipo español en esta competición, el Celta de Vigo, se recuperó de la derrota inicial y sumó 3 puntos tras vencer 3-1 al PAOK Salónica con goles de Iago Aspas (45+1'), Borja Iglesias (53') y Williot Swedberg (70').
Entre otros resultados, la Roma perdió 1-0 en su estadio ante el Lille, con un tanto del islandés Hakon Haraldsson en el minuto 6. El Nottingham Forest también tropezó en casa 3-2 ante el Midtjylland.
Por su parte, el Aston Villa registró su segunda victoria consecutiva al vencer 2-0 al Feyenoord, con un primer gol de Emiliano Buendía. El Lyon francés ganó también 2-0 al Salzburgo, con un primer tanto de Martín Satriano.
Siete equipos lideran la tabla de la Europa League con seis puntos, entre ellos el Dinamo de Zagreb, que encabeza por mejor diferencia de goles. Además, el Rayo Vallecano y el Crystal Palace iniciaron con triunfos 2-0 ante el Skendija y el Dinamo de Kiev, respectivamente.
(AFP)