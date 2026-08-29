Borussia Dortmund cumple ante el Hamburgo en su arranque en Bundesliga
Un día después de que el Bayern Munich abriera la Bundesliga 2026-2027 goleando al Stuttgart, el Borussia Dortmund respondió este sábado con otro triunfo, en su caso por 2-0 en casa ante el histórico Hamburgo, este sábado en la primera fecha del campeonato alemán.
El equipo amarillo, vigente subcampeón de su país y teórico gran rival del gigante bávaro, dejó pronto visto para sentencia su partido del día en el Westfalenstadion.
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El primer tanto llegó en el minuto 9', con una conexión perfecta entre el joven griego Konstantinos Karetsas (18 años), una de las caras nuevas, que dio la asistencia para que el guineano Serhou Guirassy marcara.
El otro fichaje griego para la nueva temporada, Giannis Konstantelias (23 años), fue el autor del segundo y definitivo en el 45+1'.
Karetsas y Konstantelias, los dos nuevos extremos helenos del Dortmund, dieron ya muestras de su velocidad y precisión, aunque el segundo de ellos preocupa ahora porque tuvo que ser cambiado en el minuto 54', con un problema en la rodilla izquierda.
El Hamburgo intentó durante toda la segunda parte reengancharse al partido, sin éxito, incluso cuando el Dortmund se quedó con diez en el 77' por la roja al italiano Samuele Inácio, que solo llevaba tres minutos en el campo.
La victoria de este sábado permite al Dortmund remontar el ánimo después de la desilusión de hace justo una semana, cuando en ese mismo estadio fue derrotado 2-1 por el Bayern Munich en la Supercopa de Alemania. AFP