Botafogo demanda al Lyon por deuda de 144 millones de dólares

Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões.



O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS