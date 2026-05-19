Brasil le ‘debe’ a Efraín Juárez su último delantero para el Mundial 2026
La publicación de Igor Thiago sobre su festejo en familia al enterarse de la convocatoria de la selección brasileña al Mundial, incluye un mensaje del Club Brugge belga que simplemente dice “Proud!”
Y detrás de esa palabra llena de orgullo está la historia que tiene que ver con Efraín Juárez, entrenador finalista de Liga MX con Pumas, quien fue catapulta de esa historia no solo de éxito sino también de muchos millones.
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El director técnico mexicano fue quien descubrió al flamante delantero de la Canarinha y también la persona que lo apoyó para que saliera de los momentos sombríos y de llanto por no encontrar su plenitud futbolística.
Antes de convertirse en entrenador del Atlético Nacional colombiano y de Pumas, Juárez fue auxiliar técnico del noruego Ronny Deila, su mentor y al que acompañó en tres clubes: el New York City FC de la MLS, así como en el Standard de Lieja y el Brugge de la primera división belga.
Cuando ambos estaban en este último club, el mexicano también se encargaba de visorear candidatos a reforzar al equipo y fue así como se encontró con Igor Thiago, cuando este jugaba en la poco conocida liga de Bulgaria, para el Ludogoretz.
Era 2023 y el valor del brasileño rondaba apenas los 4 millones de dólares. Hoy, después de una exitosísima temporada en la Premier League con el Brentford, vale alrededor de 50 mde y se especula que el Chelsea podría pagar hasta 90 millones para la próxima campaña.
Thiago ha marcado 22 goles esta temporada, solo detrás de los 26 del noruego Erling Haaland. Y detrás de ese éxito están las enseñanzas de Efraín Juárez, quien podrá ver con orgullo cómo su ex jugador, hoy con 24 años de edad, fue convocado este lunes por Carlo Ancelotti para la selección brasileña para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
“Con Igor Thiago me toca ir a Ludovic Orejc, a Bulgaria, a scoutear a Igor Thiago. Yo doy mi reporte para el Brujas. Brujas lo compra. Seis meses después se vende al Brentford por el récord económico de la Liga belga y hoy es el segundo máximo goleador de la Premier League. Son de esas cosas que es para para contar mucho”, relató Efraín a Sports Illustrated.
El ojo de Efraín fue clínico porque el brasileño no duró más que una temporada en Bélgica, por la imponente oferta que puso el Brentford para llevarse al sudamericano a mediados del 2024, ya que el club inglés pagó alrededor de 45 millones de dólares, un negocio de aproximadamente 40 mde para el Brugge, gracias al scouteo del mexicano. Thiago había marcado 29 goles en 55 partidos con el Brugge.
Para nada se equivocó Juárez ni tampoco el Brentford, pues Thiago ahora compartirá vestidor y competirá por la titularidad en el ataque brasileño con jugadores como Vinícius Jr., Raphinha, Endrick, Neymar y Gabriel Martinelli.
“Cuando llegué a Bélgica, la presión era asfixiante, hubo noches en las que lloré en el vestidor porque los goles no caían y sentía que el mundo se me venía encima”, contó Thiago en mayo pasado a Telemundo Deportes.
“Efraín fue el único que se sentó conmigo, hablábamos el mismo idioma y se convirtió en un padre para mí en el futbol. Nos quedábamos una hora extra después de cada entrenamiento, él y yo solos en la cancha, puliendo mis movimientos en el área. Si hoy estoy en la Premier League y cumpliendo el sueño de ir a un Mundial con Brasil, es porque Efraín Juárez salvó mi carrera”.
Ahora, Thiago se prepara para jugar su último partido de temporada en la Premier y luego incorporarse a la selección brasileña, a la que se subió de último minuto pues ni siquiera ha tenido ahí un debut en partido oficial, ya que solo acumula 42 minutos, acumulados en dos partidos amistosos de la fecha fifa de marzo pasado, cuando entró de cambio contra Francia y Croacia.
Al mismo tiempo, Efraín Juárez está a horas de disputar su primera final como entrenador en el futbol mexicano a partir de este jueves contra Cruz Azul, luego de que una de sus virtudes en Pumas ha sido potenciar a sus jugadores e incluso reforzarse con elementos que él mismo detectó, lo que aprendió desde sus días en Europa.
“Desarrollar jugadores es importantísimo. Los scouteas todos. Te pasan la lista los clubes, te pasan la lista de jugadores”, explicó.
“Y entonces scoutear no es solo ver los videos, porque de repente te dicen ‘vete a Bulgaria, vete a Noruega, vete a Uruguay y ve dos partidos en vivo’”.