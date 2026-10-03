Brasil no tiene piedad y golea 4-0 a India en el primer juego entre ambas selecciones

Brasil cerró su gira con una contundente victoria de 4-0 sobre India, en un partido amistoso disputado este sábado en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, mejor conocido como Salt Lake Stadium, en Calcuta. El triunfo representa un poco de tranquilidad para Carlo Ancelotti, quien continúa con la preparación de la Canarinha y la búsqueda de respuestas de cara a los próximos compromisos de la Selección Brasileña. Además, el encuentro tuvo un significado especial al tratarse del primer enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel absoluto.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tardó en encontrar el camino al gol, pero abrió el marcador al minuto 28 por conducto de Estêvão. El atacante recibió por el sector derecho, recortó hacia el centro y sacó un disparo que terminó venciendo al arquero Gurpreet Singh Sandhu. El juvenil brasileño volvió a ser protagonista con la Selección, después de haber marcado también durante la reciente victoria sobre Australia.

Brasil y la India chocan por primera vez

Brasil amplió su ventaja antes del descanso. Al minuto 42, Pedro apareció para marcar el 2-0 y darle mayor tranquilidad al equipo de Ancelotti. El delantero recibió la oportunidad de iniciar como titular y respondió con una anotación que permitió a la Canarinha marcharse al descanso con una ventaja cómoda.

Para la segunda mitad, Ancelotti realizó varios cambios y dio minutos a otros elementos de su plantel. Entre ellos ingresó Samuel Lino, quien no tardó en responder a la confianza del entrenador: al minuto 58 marcó el tercer tanto brasileño para prácticamente sentenciar el encuentro. La Selección mantuvo el control del partido y evitó que India pudiera acercarse en el marcador.

Ya en el tiempo agregado, Samuel Lino volvió a hacerse presente frente al arco rival y consiguió su doblete para establecer el 4-0 definitivo. Brasil terminó imponiendo su superioridad ante una selección india que tuvo pocas opciones para inquietar a la Canarinha, mientras Ancelotti aprovechó el compromiso para continuar con las pruebas de jugadores y variantes dentro de su plantel.

El triunfo permitió a Brasil cerrar su gira con una victoria contundente y buenas sensaciones después de los compromisos de esta Fecha FIFA. Más allá del resultado, el partido ante India también sirvió para que Ancelotti siguiera evaluando alternativas dentro de la Selección Brasileña, en un proceso en el que el técnico italiano busca encontrar el equipo con el que encarará los próximos desafíos de la Canarinha.