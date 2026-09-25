Brasil rescata el empate ante Australia en el inicio de una nueva era

Brasil volvió a la cancha después del golpe del Mundial 2026, pero su nueva etapa bajo el mando de Carlo Ancelotti comenzó con un empate sufrido. La Canarinha rescató un 1-1 ante Australia este viernes en el Queensland Country Bank Stadium, en Townsville, gracias a un cabezazo de Rayan en el quinto minuto del tiempo añadido.

El resultado marcó el comienzo del camino de Brasil hacia el Mundial de 2030, apenas 82 días después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo. Ancelotti aprovechó la primera Fecha FIFA del nuevo ciclo para comenzar una renovación que mezcla experiencia y juventud: nueve jugadores que estuvieron en el Mundial repitieron convocatoria y también aparecieron nuevos nombres como Rayan, Jair Cunha, Breno Bidon y Arthur Dias.

En Townsville, el técnico italiano presentó un once con Vinícius Junior, Raphinha, Bruno Guimarães, Endrick y Estêvão, además de los debutantes Matheuzinho y Vitor Reis. La intención de Ancelotti es comenzar a construir una base para los próximos cuatro años, en un proceso que también contempla la integración de jóvenes talentos.

Australia, por su parte, utilizó el encuentro como parte de su preparación rumbo a la Copa Asiática de 2027. Los Socceroos también atraviesan un proceso de renovación y llegaron al doble enfrentamiento ante Brasil después de quedar eliminados en los dieciseisavos de final del Mundial.

El conjunto local estuvo cerca de quedarse con una victoria histórica. Nestory Irankunda, una de las apuestas de futuro de Australia, adelantó a los Socceroos al minuto 68 con un tiro libre directo que dejó sin respuesta al arquero Hugo Souza.

Brasil tuvo que esperar hasta el último suspiro. En el 90+5, Raphinha cobró un tiro de esquina y Rayan apareció en el área para conectar de cabeza y rescatar el 1-1. El delantero se convirtió así en el protagonista del primer capítulo de una nueva etapa para la selección pentacampeona.

El empate extiende además el dominio histórico brasileño sobre Australia: en nueve enfrentamientos, Brasil suma ahora siete victorias, un empate y una derrota. El único triunfo australiano ocurrió en la Copa Confederaciones de 2001.

La historia entre ambas selecciones tendrá un segundo capítulo el próximo martes 29 de septiembre, cuando vuelvan a enfrentarse en el Suncorp Stadium de Brisbane. Brasil cerrará después esta gira ante India, el 3 de octubre en Calcuta.

Para Ancelotti, el 1-1 deja algo más que un resultado amistoso: el primer paso de una reconstrucción que apenas comienza y que tendrá en los próximos cuatro años la misión de devolver a Brasil a la pelea por una sexta estrella.