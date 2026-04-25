Brasil, en vilo por la lesión de Estevao; podría perderse el Mundial por lesión
La grave lesión de Estevao con el Chelsea enciende alarmas en Brasil, con el riesgo de que la Seleção pierda de cara al Mundial de Norteamérica a una pieza clave en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti.
Estevao, de 19 años recién cumplidos, es el máximo anotador del Scracht desde que Ancelotti debutó al mando del equipo nacional en junio de 2025, con cinco goles en siete partidos jugados.
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El veloz extremo formado en las canteras del Palmeiras debió abandonar la cancha a los 16 minutos del encuentro que el Chelsea perdió 1-0 el pasado sábado frente al Manchester United en la Premier League.
Se desgarró el tendón de la corva derecho, en la zona posterior del muslo.
Ancelotti anunciará el 18 de mayo su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Ya Rodrygo, del Real Madrid, es baja por lesión. ¿Tendrá Estevao el mismo destino?
Aferrado a la "esperanza"
Según la prensa brasileña, Estevao descarta pasar por el quirófano, como suele ocurrir en lesiones como la que sufrió, y apostará por un tratamiento conservador para intentar llegar al Mundial.
João Paulo Sampaio, coordinador de las categorías base del Palmeiras, lo conoce desde que era un niño y resalta su fuerte mentalidad.
"Si los médicos le dan esperanza (de jugar el Mundial), él hará todo para que eso ocurra", dijo este viernes a la AFP João Paulo, en el centro de entrenamientos del equipo de Sao Paulo, cuna de talentos como Endrick y el propio Estevao.
"Un factor clave es su mentalidad. (...) Cuando él tenía 15 o 16 años, decíamos: 'Te vamos a poner a entrenar contra (el uruguayo Joaquín) Piquerez. Él respondía: ¿entrenar? Yo me voy a quedar allá (en el primer equipo)", relató el dirigente.
"Tiene una confianza tremenda en sí mismo", agregó.
Sin embargo, los pronósticos no son buenos.
Calum McFarlane, técnico interino del Chelsea tras el despido de Liam Rosenior, confirmó este viernes las malas noticias alrededor de Estevao: "Por desgracia, no volverá a jugar con nosotros esta temporada".
"Estoy seguro de que él tiene muchas esperanzas (...), pero no lo sé", expresó McFarlane al ser cuestionado sobre las opciones de Estevao de recuperarse a tiempo para jugar el Mundial.
"Él siempre quiere jugar, marcar goles y estar en su hábitat natural: el campo", subraya João Paulo.
"Saudade"
Estevao se perfilaba como una de las grandes cartas de Brasil en busca del deseado hexacampeonato mundial.
"Es un chico diferente", dijo a la AFP Júnior Boesing, un aficionado de 36 años con la camiseta del Palmeiras, antes de un partido de su club.
Considera que es un jugador que "marca diferencias" y recuerda con cariño su paso por el club, que dejó a mediados del año pasado para unirse al Chelsea.
"Fue bueno verlo jugar aquí... y da 'saudade', ¿oyó?", dice este torcedor con esa famosa palabra, única en el idioma portugués, que expresa un particular sentimiento de nostalgia, que mezcla alegría por el pasado compartido y tristeza por la ausencia. AFP