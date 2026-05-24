Bruno Fernandes, del Manchester United, récord de pases de gol en la Premier
La precedente marca la estableció el francés Thierry Henry con el Arsenal en 2002-2003.
El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, mejoró el récord de pases de gol en una temporada en la Premier League, con 21, este domingo en la última fecha ante el Brighton.
La precedente marca la estableció el francés Thierry Henry con el Arsenal en 2002-2003, y después la igualaron Kevin De Bruyne con el Manchester City en 2019-2020, y Fernandes el pasado domingo ante Nottingham Forest (3-2).
El N.8 portugués volvió a destacarse como asistente en la 38ª y última fecha del campeonato inglés, en un saque de córner que Patrick Dorgu (33') remató con la cabeza para adelantar a los Diablos Rojos.
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