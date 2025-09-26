Busquets se retira
El mediocampista español Sergio Busquets, exfigura del FC Barcelona y campeón del mundo con España, anunció que colgará las botas al finalizar la temporada 2025 con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).
“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, declaró el futbolista de 37 años en un emotivo video publicado en sus redes sociales.
Busquets cierra una carrera legendaria de casi dos décadas, en la que brilló como uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia. Con el Barcelona, conquistó 32 títulos, incluidos nueve Ligas, tres Champions League y tres Mundiales de Clubes. También fue pieza clave de la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012.
Tras dejar el club catalán en 2023, Busquets se unió al Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con Lionel Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. El cuarteto de exbarcelonistas ha sido clave en el crecimiento del joven club de la MLS, al que esperan guiar hacia su primer título liguero esta temporada.
“Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, expresó el catalán.
Pese al desgaste físico propio de la edad, Busquets ha sido titular habitual tanto con Gerardo Martino como con el actual técnico, Javier Mascherano. “Busquets ha sido fundamental para el crecimiento continuo del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, así como su experiencia y liderazgo”, destacó Inter Miami en un comunicado oficial.
En la presente temporada, el club aún tiene cinco partidos de fase regular antes de los playoffs, que inician el 24 de octubre. La gran final de la MLS se jugará el 6 de diciembre.
Antes de su adiós definitivo, Busquets aprovechó para agradecer a Inter Miami por esta última etapa y dedicar un mensaje especial al FC Barcelona, el “club de su vida”.
“Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, afirmó.
Con más de 700 partidos disputados con el Barça y 143 con la selección española, Sergio Busquets se despide como uno de los grandes referentes del fútbol moderno, ejemplo de elegancia, inteligencia táctica y compromiso.