El campeón Argentina, con un camino rocoso en el que podría aparecer la Portugal de Cristiano
Argentina tiene una dura tarea en el Mundial 2026, convertirse en el tercer bicampeón en la historia de la justa. El objetivo luce difícil por su camino a la fase final, en donde aparecerían rivales de tradición como la Portugal de Cristiano Ronaldo.
La Albiceleste, monarca en Qatar 2022, quedó instalada en el grupo J, con Argelia, Austria y la debutante Jordania.
De acuerdo con una simulación hecha por Sports Illustrated México, si termina en el primer lugar, como los momios lo indican, tendrían una fase final en la que aparecerían selecciones campeonas del mundo como Uruguay, Brasil o Inglaterra.
Si queda segunda, el camino se complicaría desde el inicio, con España, la principal favorita para hacerse del trofeo.
El camino de Argentina al título
En la historia de las copas del mundo, solo Italia, en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962, lograron un hecho inédito en este siglo: repetir como ganadores en mundiales consecutivos.
La actual generación ha demostrado que, sin un gran talento y liderados por Lionel Messi, son capaces de derribar los fantasmas del pasado: han ganado la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial pasado.
Las principales figuras son, además de Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada, todos dirigidos por Lionel Scaloni.
Empujado por su “líder moral”, “Leo” Messi, tendrán que imponerse en una fase final en la que el primer rival sería Uruguay (segundo del grupo H), en los diesciseisavos, con la que se ha medido dos veces en los mundiales: en la final de la primera Copa del Mundo, derrota por 4-2, y victoria de 1-0 en los octavos de final de México 1986. Además, su registro contra equipos sudamericanos es parejo: cuatro victorias, tres derrotas y un empate.
En la octavos aparecería Paraguay, segundo del D, otro contrincante de la Conmebol, con el que no tiene enfrentamientos en mundiales.
En la fase de los ocho mejores se toparían con la Portugal de Cristiano Ronaldo, con la que nunca han disputado un duelo de Copa del Mundo y solo tienen uno en su historia, un amistoso en 2014, en el que los portugueses se impusieron 0-1.
Los europeos son los contrincantes con los que más se han encontrado en los mundiales: récord de 29 triunfos, 14 duelos igualados y 19 caídas. En semis aparecería Brasil o Inglaterra, que se medirían en otra semifinal. La final, según esta simulación, esperaría España.
Argentina, sin registros ante sus rivales de grupo
Argentina entra a terreno no explorado en la fase de grupos. Su primer encuentro será ante Austria, luego Argelia y por último Jordania. Con ninguno de ellos tiene precedentes en la justa.
Su pasado contra africanos, como Argelia, en los mundiales, es de cinco victorias y dos derrotas. Con asiáticos como Jordania, cinco triunfos y un partido perdido.
Ante africanos, asiáticos y europeos, lleva marca idéntica de cuatro victorias y una derrota en sus últimos duelos. Una sendero desconocido que los puede llevar al cielo o al infierno.