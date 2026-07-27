Carlos Alberto Parreira, extécnico de Brasil, sale de terapia intensiva

RESPONDENDO AO TRATAMENTO! 🙌



Campeão do mundo com a Seleção Brasileira, o ex-treinador Carlos Alberto Parreira está internado desde 16 de junho para tratar um quadro de inflamação pulmonar. Segundo o hospital, ele apresentou melhora clínica, deixou a UTI e foi transferido para… pic.twitter.com/6qgE8Zt0ED