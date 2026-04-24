César Delgado sobre la crisis en La Noria: "Se rompió el vestidor"
El histórico referente de Cruz Azul, César "Chelito" Delgado, rompió el silencio sobre la crisis que altera a la institución tras el reciente despido de Nicolás Larcamón. Con la autoridad que le otorgan sus años como figura del club, Delgado ofreció un diagnóstico crudo sobre la situación que se vive en el equipo celeste.
Para el "Mago", el traspié del proceso anterior no fue una cuestión de una pizarra sino de relaciones dentro un ciclo sin una buena comunicación. "Se rompió el vestidor", menciona lo siguiente Delgado sin filtro.
"Cuando la relación entre técnico, jugadores y directiva se fractura, no hay sistema táctico que valga". Según su visión, la ruptura del plantel interno fulminó cualquier posibilidad de éxito deportivo, sumergiendo al linaje del equipo en la incertidumbre antes de jugarse la temporada dejando al equipo a las instancias definitivas.
El factor Joel Huiqui: ¿La solución está en casa?
Pese al panorama aciago, la positividad renace en el discurso del argentino al hablar del nuevo mando. Ante el nombramiento de su excompañero como técnico interino de La Máquina, Joel Huiqui, mostró una cara optimista, confiando en que la identidad del club sea el bálsamo necesario.
"Joel es una persona callada, amigable; el equipo le va a responder bien. Él conoce las entrañas del club y le dará el rumbo que hoy falta", aseguró.
Para Delgado, la clave del éxito inmediato no será la estrategia sino la capacidad de Huiqui para sanar un vestidor herido y devolverle la mística a un grupo que parece haber perdido el norte.