César Huerta es baja ante Japón y Corea
La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el futbolista César Huerta ha sido dado de baja de la convocatoria de la Selección Nacional Mayor para los próximos compromisos correspondientes a la Fecha FIFA, el 6 de septiembre ante Japón y tres días después ante Corea del Sur.
El jugador del Anderlecht presentó una sobrecarga muscular durante el partido disputado ayer frente al Union Saint-Gilloise, en el que jugó 73 minutos. Tras la valoración médica, se determinó que no está en condiciones óptimas para incorporarse al trabajo con el combinado nacional.
César Huerta se ha convertido en un jugador habitual en las listas de Javier Aguirre, a pesar de que el propio Vasco reveló que el ‘Chino’ no era de su gusto y fue más una recomendación de su cuerpo técnico.
De momento, Huerta ha disputado 24 partidos con la Selección Mexicana, en los que ha marcado tres anotaciones, juegos amistosos, Copa Oro, Nations League y Copa América le han dado mil minutos con la camiseta de México.
La Dirección Deportiva también confirmó que no se convocará a ningún otro futbolista en su lugar.