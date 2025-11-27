César Huerta será baja dos meses tras ser operado de la pelvis
El delantero mexicano César Huerta, jugador del Anderlecht de Bélgica, fue sometido a una cirugía debido a complicaciones en una lesión en la pelvis que arrastraba desde hace semanas. El club informó que el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho semanas, por lo que su regreso a las canchas se proyecta para febrero de 2026.
“Luego de una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta fue operado de la pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará fuera de la actividad por un tiempo estimado entre seis y ocho semanas”, explicó la institución en un comunicado.
Huerta, quien había sufrido molestias pélvicas que lo dejaron fuera de los últimos tres partidos y lo alejaron de las convocatorias del técnico Besnik Hasi, no ha logrado consolidar su mejor temporada desde su llegada al futbol belga en enero pasado. De hecho, tampoco pudo iniciar la actual campaña debido a otra lesión, perdiéndose los primeros tres duelos oficiales del Anderlecht.
Su debut en la temporada ocurrió en agosto, con 14 minutos ante el Sheriff Tiraspol en la UEFA Conference League. Posteriormente, recuperó actividad tanto con su club como con la Selección Mexicana; sin embargo, tras la Fecha FIFA de octubre volvió a resentirse físicamente.
En lo que va del año futbolístico, Huerta acumula dos goles: uno en la Jupiler Pro League y otro en la Copa de Bélgica. Su último encuentro disputado fue el 28 de octubre, cuando jugó 46 minutos y anotó ante el Ninove en partido copero. Desde entonces, no ha vuelto a la actividad.
Debido a su situación física, el ‘Chino’ tampoco fue considerado en la convocatoria de la Selección Mexicana para la última Fecha FIFA de 2025, perdiéndose así una oportunidad más de mostrarse ante Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.