César Ramos Palazuelos estará en duelo clave del grupo C: Brasil vs Escocia
Después de la primera actuación del mexicano César Arturo Ramos en su debut en la Copa del Mundo 2026, la FIFA le asignó su segundo partido, con el que se convertirá en el árbitro mexicano con más encuentros mundialistas.
A través de sus redes sociales, la FIFA anunció las designaciones para los próximos juegos. Ramos Palazuelos estará en el encuentro del Grupo C entre Brasil y Escocia, el cual podría estar definiendo al líder del sector.
El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio en el Estadio Miami.
Acompañando a César Arturo estarán los mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes uno y dos; el equipo arbitral será completado por Espen Eskas de Noruega como cuarto oficial, mientras que en el VAR estará Jan Erik Engan.
El anterior partido de Palazuelos en la Copa del Mundo 2026 fue el empate 2 - 2 entre Irán y Nueva Zelanda, en donde el mexicano no tuvo mayores sobresaltos y solo mostró una tarjeta amarilla al minuto 89 a un jugador del cuadro iraní.
El mexicano con más partidos en Copas del Mundo
Con el partido entre Brasil y Escocia, Ramos Palazuelos se convertirá en el silbante mexicano con más partidos arbitrados en Copas del Mundo, superando el récord que estableció Armando Archundia entre los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en donde pitó en ocho ocasiones.
Después de esta nueva designación, César Arturo sumará nueve partidos dirigidos repartidos en tres mundiales.
Hasta el momento, el colegiado ha pitado los encuentros de: Brasil vs Suiza, Colombia vs Polonia, y Uruguay vs Portugal (octavos de final) de Rusia 2018; así como: Dinamarca vs Túnez, Marruecos vs Bélgica, Portugal vs Suiza de octavos de final, y la semifinal entre Francia y Marruecos de Qatar 2022. Para el 2026 solo ha dirigido el ya mencionado entre Irán y Nueva Zelanda.