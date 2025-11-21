Charlyn Corral lidera la convocatoria de México rumbo a Brasil 2027
La delantera Charlyn Corral, reconocida por haber ganado el premio ’Pichichi’ del fútbol español en 2018, encabeza la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para el inicio de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Brasil 2027.
Corral llega como referente ofensiva del equipo tricolor tras brillar en la Liga MX Femenil, donde se ha consolidado como la líder goleadora de los últimos cuatro torneos. En el reciente Apertura 2025, la atacante de las Tuzas de Pachuca registró 22 goles, demostrando su capacidad de definir partidos y ser un pilar para el combinado nacional.
Pachuca aporta además a la convocatoria a la centrocampista Karla Nieto, la defensa Kenti Robles y la guardameta Esthefanny Barreras, conformando un bloque clave que combina experiencia y dinamismo, y que será fundamental en los primeros encuentros eliminatorios.
Bajo la dirección técnica de Pedro López, México comenzará concentración este domingo 23 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento, mientras que las jugadoras que disputan la Final de la Liga MX Femenil se integrarán el lunes 24. El primer partido se jugará el 29 de noviembre a las 17:00 hrs (Centro de México) ante San Vicente y las Granadinas, en el Arnos Vale Sporting Complex, como parte del Grupo A junto a Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y el anfitrión.
La presencia de Corral, junto a otras figuras destacadas de la Liga MX y de la experiencia internacional, refuerza las aspiraciones de México en estas eliminatorias, buscando un inicio sólido hacia la clasificación al Mundial de Brasil 2027.
Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil
Guardametas: Itzel Velasco (América), Celeste Espino (Guadalajara), Esthefanny Barreras (Pachuca)
Defensas: Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns FC), Greta Espinoza (Tigres), Rebeca Bernal (Washington Spirit)
Centrocampistas: Scarlett Camberos (América), Nicolette Hernández (América), Karla Nieto (Pachuca), Fátima Servin (Monterrey), Alice Soto (Monterrey), Alexia Delgado (Tigres), Aaliyah Farmer (Tigres)
Delanteras: Kiana Palacios (América), Montserrat Saldívar (América), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Charlyn Corral (Pachuca), Stephany Mayor (Tigres), Diana Ordóñez (Tigres), María Sánchez (Tigres)
Con esta convocatoria, México inicia un camino crucial hacia su clasificación al Mundial Brasil 2027, buscando consolidar un plantel que combine experiencia internacional y talento de la Liga MX Femenil.