Chicharito llegará al Atlético Dallas con 43 goles en seis años, pero sólo seis desde 2023
Javier “Chicharito” Hernández llegará al Atlético Dallas después de seis años divididos en dos etapas muy distintas. Entre 2020 y 2025 marcó 43 goles oficiales con sus clubes: 39 durante su paso por LA Galaxy y cuatro en su regreso a las Chivas.
La cifra muestra una caída pronunciada. Treinta y siete de esas anotaciones llegaron solamente en 2021 y 2022, sus dos mejores temporadas en Estados Unidos. Sin embargo, desde el inicio de 2023 consiguió nada más seis goles: dos con el Galaxy y cuatro con el Guadalajara. LA cerró su ciclo con 39 tantos y seis asistencias en 82 partidos en todas las competiciones.
Con Dallas, el mexicano firmó por dos temporadas, con una opción del club para una tercera, y será el primer futbolista de una institución que debutará en la USL Championship en 2027. Antes de jugar participará en la construcción de la cultura interna, la promoción del proyecto y la orientación de los siguientes integrantes de la plantilla.
“No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del futbol en Dallas”, afirmó Hernández. La promesa amplía su función más allá de los goles.
Una lesión que interrumpió su mejor etapa reciente
Chicharito anotó 17 goles en la temporada regular de la MLS de 2021 y alcanzó 18 en 2022, su cifra más alta en una campaña en sus 17 años como profesional. Ese curso fue elegido como el mejor jugador del Galaxy.
El cambio comenzó en 2023, cuando se lesionó de gravedad. El 7 de junio sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un encuentro de la US Open Cup contra el Real Salt Lake. La lesión terminó anticipadamente su temporada y abrió una rehabilitación que se extendió hasta su regreso a México.
Las Chivas lo presentaron en enero de 2024 cuando todavía completaba el proceso de recuperación. Debutó hasta el 24 de febrero ante Pumas, casi nueve meses después de lesionarse, y necesitó recuperar paulatinamente ritmo.
El desgaste físico explica parte de su complicado regreso, pero el paso del tiempo tampoco produjo la respuesta esperada. En su segunda etapa rojiblanca disputó 41 encuentros, anotó cuatro goles y dio una asistencia. Su última temporada dejó tres tantos en todas las competiciones.
Su despedida resumió la distancia entre la expectativa y el resultado. Hernández entró como suplente ante Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 y falló el penal que habría colocado a Chivas en las semifinales. Fue su último partido, una amarga despedida que acabó con la ilusión del club que se formó de ganar su primer título desde 2017.
Cuando empiece la temporada de 2027 de la USL habrá pasado más de un año sin competir.
De la polémica a las pantallas
Su segunda etapa con las Chivas también quedó marcada por lo ocurrido fuera de la cancha. En julio de 2025 publicó mensajes sobre los roles de género que la Federación Mexicana de Futbol consideró sexistas.
La institución lo multó y advirtió que una reincidencia podría provocar sanciones mayores, mientras que el Guadalajara se deslindó de sus expresiones y tomó medidas internas.
Después de dejar al Rebaño, Hernández siguió activo en redes sociales como creador de contenido. Durante el Mundial de 2026 también trabajó como analista de televisión, una función que le permitió conservar visibilidad mientras permanecía sin equipo.
Esa presencia pública también explica el interés de Atlético Dallas. El club no contrata solamente a un delantero con pasado en el Manchester United y el Real Madrid, sino a una figura capaz de atraer aficionados, patrocinadores y atención mediática antes de su debut.
La duda está en la cancha. Cuando comience la temporada de 2027, Chicharito tendrá que demostrar si puede recuperar parte del nivel que mostró en el LA Galaxy, después de una lesión grave, cuatro goles en su regreso a Chivas y más de un año sin competir.