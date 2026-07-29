Chicharito busca en Dallas lo que perdió en Chivas: las ganas de jugar
La presentación de Javier Hernández como primer jugador en la historia del Atlético Dallas terminó convertida en algo más que el anuncio de su nuevo equipo. Desde el Cotton Bowl, el delantero mexicano explicó por qué decidió prolongar su carrera y reveló el desgaste que sufrió durante su segunda etapa con Chivas.
“Mi tiempo en Guadalajara fue muy difícil”, reconoció Hernández. Aunque separó a la afición rojiblanca de sus señalamientos, aseguró que algunas personas dentro del club no lo trataron como ahora lo han hecho Matt Valentine y Sam Morton, fundadores del Atlético Dallas.
También admitió que durante aquella etapa perdió parte de la conexión con el deporte que había marcado su vida.
La frase más directa llegó cuando habló de los meses posteriores a su salida: “En Guadalajara se me fueron las ganas de jugar al futbol”.
Hernández contó que el club texano priorizó su salud mental y su vida personal antes de plantearle el regreso a las canchas, una consideración que describió como determinante para aceptar la propuesta.
Su balance permite entender por qué Dallas representa algo distinto. Chicharito volvió a Chivas en enero de 2024 como el fichaje encargado de reconciliar al club con uno de sus canteranos más reconocidos, pero las lesiones condicionaron su participación. Su segunda etapa terminó con cuatro goles, una asistencia y hasta 12 problemas físicos en 41 encuentros.
La última imagen tampoco ayudó. El 30 de noviembre de 2025 ingresó de cambio ante Cruz Azul, falló un penal que habría colocado al Guadalajara cerca de las semifinales y observó cómo La Máquina marcaba después el 3-2 definitivo. Ese encuentro terminó siendo su última aparición oficial con el equipo y, hasta ahora, también la más reciente de su carrera.
Atlético Dallas le ofrece la posibilidad de construir otra despedida. La franquicia debutará en 2027 dentro de la USL Championship, segundo nivel del futbol estadounidense, y eligió al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana como el primer futbolista de su plantilla. Hernández firmó por dos temporadas, con una opción del club para extender el acuerdo durante un tercer año.
El mexicano tendrá una función que rebasa los partidos. Será la cara inicial de una organización que busca acercarse a la amplia comunidad hispana del norte de Texas, atraer público al Cotton Bowl y construir una identidad antes de disputar su primer encuentro. Chicharito aseguró que quiere colaborar en la formación de una cultura ganadora e inspirar a los jóvenes de la región.
“No vine simplemente a terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del futbol en Dallas”, afirmó. Durante la conferencia también dejó claro que todavía pretende competir por resultados y que su intención es ayudar al equipo a ganar desde su temporada inaugural. A sus 38 años, considera que esa ambición permanece, aunque su papel institucional tendrá casi tanta importancia como sus goles.
El reto deportivo será comprobar cuánto futbol conserva. Si reaparece al comienzo de la campaña 2027, llegará después de alrededor de 16 meses sin disputar un encuentro oficial. Ese periodo convierte su fichaje en una apuesta basada tanto en su capacidad para recuperar el ritmo como en el impacto comercial y cultural de su nombre.
La presentación también funcionó como la primera explicación pública de su salida de Chivas. Hernández no responsabilizó a la afición ni profundizó en los nombres de quienes lo incomodaron, pero sí reconoció que su regreso al club que lo formó terminó por alejarlo emocionalmente de la cancha.
Dallas aparece ahora como su oportunidad de cambiar ese cierre. Más que perseguir otro contrato, Chicharito busca reconstruir las ganas de jugar y conseguir una despedida distinta a la que dejó en Guadalajara. El Atlético Dallas le ha dado tiempo, confianza y un lugar central dentro del proyecto. A él le corresponderá demostrar que ese respaldo todavía puede transformarse en rendimiento.