Chivas cae en penales ante LAFC en la Leagues Cup 2026
Tras un dramático empate, en el que Chivas incluso estuvo a punto de ganar sobre el final del tiempo regular, el Rebaño terminó perdiendo en penales ante LAFC en su estreno en la Leagues Cup 2026. El cuadro rojiblanco mantiene su racha negativa de no poder ganar en su debut dentro del torneo.
El partido se llevó a cabo este miércoles 5 de agosto en el BMO Stadium de California. En cuanto a las acciones, el encuentro tuvo un primer tiempo intenso en el que, pese a las pocas llegadas, ambas defensivas tuvieron que aparecer en repetidas ocasiones ante un trámite de ida y vuelta.
Golpe por golpe antes del descanso
De a poco, con pases filtrados, LAFC parecía ser el equipo que generaba más peligro, con Denis Bouanga como su hombre más desequilibrante. El delantero angelino contó con dos avisos previos: un mano a mano que no pudo definir bien ante la salida de Raúl “Tala” Rangel y un disparo de larga distancia que contuvo de buena forma el guardameta.
En el tercer intento no perdonó e inauguró el marcador. Al minuto 38, Timothy Tillman abrió la defensiva jalisciense con un pase al hueco para que David Martínez asistiera a Bouanga, quien remató con frialdad para el 1-0.
Si bien fue un duro golpe por tratarse de un tanto cercano al medio tiempo, los dirigidos por Gabriel Milito supieron responder. Fue así como, apenas unos instantes después, al 42’, Chivas respondió también con un balón entre líneas, en el que Bryan González habilitó con un pase de tres dedos a Roberto “Piojo” Alvarado, quien, con un disparo que pegó en el poste antes de entrar en las redes, marcó el 1-1.
El travesaño y las manos de Hasal salvan a los angelinos
Para la parte complementaria, aunque los angelinos habían empezado mejor, Chivas fue invirtiendo los papeles de a poco hasta hacerse con el control de las acciones.
Conforme avanzaba el reloj, los tapatíos se veían cada vez más cerca de la anotación. Esto quedó en evidencia cuando, al minuto 70, Fernando “El Oso” González, tras recibir un balón retrasado, reventó el travesaño.
Son Heung-min buscó responder con un tiro libre que atajó el “Tala”. Sin embargo, en la última jugada del partido, Thomas Hasal demostró que del otro lado también había portero, al salvar apenas con los dedos un remate picado de cabeza de Ricardo Marín que ya se cantaba como gol, mandando todo a la definición por penales por el punto extra.
La muerte súbita dicta el destino del Rebaño
Una vez en la tanda desde los once pasos, Chivas comenzó con el pie izquierdo, ya que Kevin Castañeda erró el primer tiro por un costado del poste. La suerte les sonrió por un momento a los tapatíos cuando Mark Delgado voló el tercer intento angelino.
Sin embargo, tras llegar a la muerte súbita, Hasal detuvo el disparo de Luis Romo y dejó en bandeja de plata al juvenil Jude Terry la oportunidad de liquidar la serie con el 5-4 definitivo, dándole los dos puntos a LAFC y dejando a Chivas con solo una unidad.
Otros resultados
Nashville SC 0-1 León
León derrotó 1-0 al Nashville SC en la fase de grupos de la Leagues Cup. Daniel Arcila marcó el gol del triunfo al minuto 79 y le dio al conjunto esmeralda una victoria clave en el Grupo A.
Inter Miami 4-2 Atlético de San Luis
Lionel Messi firmó un doblete y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Leagues Cup, con 14 tantos, en la victoria 4-2 del Inter Miami sobre Atlético de San Luis.
El conjunto mexicano abrió el marcador al minuto 4 con gol de David Rodríguez, pero Miami remontó con anotaciones de Messi (11’ y 44’), Telasco Segovia (26’) y Micael dos Santos (45+7’). Noah Allen dio tres asistencias y Casemiro dominó el mediocampo. Rafael Llorente descontó al 51’ para San Luis.
Monterrey 1-2 Orlando City
Antoine Griezmann marcó en su debut en la Leagues Cup y encaminó la victoria 2-1 del Orlando City sobre Monterrey. Tyrese Spicer amplió la ventaja de penal y Hugo Cuypers descontó para Rayados en el tiempo agregado.
Querétaro 0-2 FC Dallas
Los clubes de la MLS dieron otro golpe de autoridad con el triunfo del FC Dallas por 2-0 sobre el Querétaro en el estadio Mansfield.
El equipo texano ganó con goles del colombiano Santiago Moreno (47') y del uruguayo Joaquín Valiente (81').
Toluca 3-0 Seattle Sounders
Toluca debutó con autoridad en la Leagues Cup al vencer 3-0 al Seattle Sounders. Jesús Gallardo abrió el marcador al minuto 3, Helinho amplió la ventaja al 64’ y Federico Viñas sentenció el triunfo al 93’.