Chivas como base del Tri: así le ha ido a México en los mundiales cuando el Guadalajara es mayoría
Cinco jugadores de las Chivas serán la base de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026. El dato impacta por dos frentes: por lo que implica para la Liguilla, Chivas pierde cinco titulares en su mejor torneo corto, y por el antecedente histórico. Cada vez que el Tri se ha construido desde el Guadalajara en un Mundial, México ha mejorado, pero no ha superado su límite.
Mundial 1958
El primer registro fue en Suecia 1958. Con seis rojiblancos, todos del histórico campeonísimo en la convocatoria, México sumó su primer punto en los mundiales. El 1-1 ante Gales rompió una inercia de derrotas, aunque no fue suficiente para no ser eliminados en fase de grupos tras caer con Suecia (3-0) y Hungría (4-0).
Los convocados
- José ‘Jamaicón’ Villegas
- ‘Panchito’ Flores
- Salvador Reyes
- Crescencio ‘Mellone’ Gutiérrez
- Jaime ‘Tubo’ Gómez
- Guillermo ‘Tigre’ Sepúlveda
Mundial 1962
Cuatro años después, en Chile 1962, la base del campeonísimo aumentó y el avance también. Con siete jugadores de Chivas, la máxima cantidad de la historia, sucedió la primera victoria del Tri en un Mundial (3-1 ante Checoslovaquia), pero derrotas ante Brasil y España, firmaron otra eliminación en primera ronda.
Los convocados
- Guillermo ‘Tigre’ Sepúlveda
- José ‘Jamaicón’ Villegas
- Salvador Reyes
- Héctor ‘Chale’ Hernández
- Isidoro ‘Chololo’ Díaz
- Jaime ‘Tubo’ Gómez
- Arturo ‘Cura’ Chaires
Mundial 2006
El patrón regresó con otra estructura en Alemania 2006. Ahora fueron seis elementos rojiblancos, cuatro puntos en fase de grupos y clasificación a octavos, pero eliminación ante Argentina en tiempo extra. Rendimiento competitivo, pero el mismo resultado que negó el ansiado quinto partido.
Los convocados
- Oswaldo Sánchez
- Carlos Salcido
- Ramón Morales
- Gonzalo Pineda
- Omar Bravo
- Francisco Javier “Maza” Rodríguez.
Mundial 2010
Se repitió en Sudáfrica 2010 como hoy, también con Javier Aguirre como entrenador: cinco jugadores de Chivas, victoria sobre Francia, pase a octavos, pero otra caída ante Argentina. Distintos procesos, mismo corte.
Los convocados
- Javier ‘Chicharito’ Hernández
- Jonny Magallón
- Adolfo ‘Bofo’ Bautista
- Alberto Medina
- Luis Ernesto Michel.
Mundial 2026
El Mundial 2026 actual añade una variable que no estaba en esos antecedentes. Esta base de Chivas no solo aporta volumen, llega en su punto más alto: 36 puntos en fase regular, mejor ofensiva del torneo (33 goles), líder en pases acertados (7,627) y tiros a portería (86). Y, al mismo tiempo, es el equipo más afectado en la Liguilla por la convocatoria de Aguirre.
Raúl Rangel (seis arcos en cero), Luis Romo (97 recuperaciones), Roberto Alvarado (nueve participaciones de gol), Brian Gutiérrez (siete) y Armando González (12 goles) salen del equipo en plena fase final. Portero, eje defensivo, generador y finalizador.
El antecedente marcó la tendencia: cuando Guadalajara sostiene a la selección, México compite mejor. La incógnita es si esta vez, con una base que domina en su liga pero llega fragmentada a la fase decisiva, ese impulso alcanza para cambiar el resultado o solo para repetirlo.