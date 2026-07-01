Chivas inicia una nueva era: estrena patrocinador de uniformes
Nike y Chivas oficializaron una alianza multianual que convierte a la marca estadounidense en el nuevo patrocinador deportivo y proveedor exclusivo del club rojiblanco, una sociedad que representa uno de los movimientos comerciales más importantes del futbol mexicano en los últimos años.
El acuerdo contempla que Nike vista al primer equipo varonil, al conjunto femenil, las fuerzas básicas, Chivas Esports y al cuerpo técnico con uniformes de juego, ropa de entrenamiento y prendas de viaje.
La nueva etapa comenzará oficialmente el próximo 18 de julio, cuando el Guadalajara estrene su primer uniforme diseñado por Nike durante el debut del equipo en la nueva temporada de la Liga MX.
La alianza busca ir más allá de un simple cambio de uniforme. Tanto Nike como Chivas aseguraron que el objetivo es construir un proyecto de largo plazo que fortalezca la identidad del club, impulse el desarrollo del futbol en la región y conecte con las nuevas generaciones de aficionados bajo el concepto denominado "Futuro Sagrado".
"Esta alianza representa un paso importante en la evolución de nuestro club", afirmó Amaury Vergara, presidente y propietario de Chivas.
"Nike aporta una visión global sustentada en la innovación y el servicio al atleta, y juntos compartimos una visión de futuro sin perder de vista la identidad que nos define como institución. Estamos enfocados en fortalecer ese vínculo con nuestros millones de aficionados y seguir inspirando a nuevas generaciones que se ven reflejadas en Chivas de Guadalajara y en su legado", señaló.
La llegada de Nike une a dos de las marcas con mayor reconocimiento dentro y fuera del futbol mexicano. Mientras Chivas presume una historia de 120 años y una política única de competir exclusivamente con futbolistas mexicanos, la empresa estadounidense suma a su portafolio a uno de los clubes con mayor arraigo en México y entre la comunidad mexicana en Estados Unidos.
De acuerdo con el club, Chivas cuenta con una afición que supera los 40 millones de seguidores repartidos entre México, Estados Unidos y otros países, una base que convierte al Guadalajara en una de las instituciones más atractivas para las marcas deportivas a nivel internacional.
Para Nike, el acuerdo también forma parte de una estrategia de crecimiento en América Latina. La compañía aseguró que continuará invirtiendo en el desarrollo del futbol, con especial énfasis en el impulso del futbol femenil, la innovación en equipamiento deportivo y la creación de nuevas experiencias para jugadores y aficionados.
"Chivas ocupa un lugar único en la cultura del futbol, definido por su rica historia, su identidad y el vínculo que ha construido con generaciones de aficionados", señaló Camilo Andrade, vicepresidente y gerente general de Nike Football.
"Esta alianza representa el compromiso a largo plazo de Nike con el futbol en América Latina y una visión compartida para construir sobre ese legado mientras damos forma a lo que viene. A través de la innovación y escuchando la voz de los atletas, buscamos apoyar al club para que continúe inspirando a jugadores y comunidades en todo México y más allá".
Con el anuncio, Chivas inicia una nueva etapa tanto dentro como fuera de la cancha. A partir del Apertura, el tradicional rojiblanco llevará el Swoosh en el pecho, una alianza con la que ambas partes buscan potenciar el alcance internacional del club sin perder de vista el elemento que distingue al Guadalajara desde hace más de un siglo: competir únicamente con talento mexicano.