Chivas puede cerrar la primera ventana de Rafa Márquez con seis seleccionados
Chivas llegó al Mundial de 2026 como el club de la Liga MX con más seleccionados. Tres meses después, uno de aquellos cinco juega en Grecia, otro perdió terreno en su club y tres que no estuvieron en el torneo aparecen contemplados para el arranque de Rafael Márquez.
Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González fueron los elegidos por Javier Aguirre. La transferencia de la Hormiga al Olympiacos dejó a cuatro en el plantel actual, pero el inicio del nuevo proceso puede volver a elevar la representación rojiblanca.
Seis lo devolverían al lugar que ocupó en las bases más numerosas del Tri. El Guadalajara aportó seis jugadores al Mundial de 1958, siete en 1962 (su máximo histórico), seis en 2006 y cinco en 2010. En 2026 volvió a entregar cinco, y el arranque del nuevo ciclo vuelve a colocarlo como el club que más nombres pone sobre la mesa.
La lista parte de un reporte de Claro Sports, que señaló que Márquez analiza utilizar en sus primeros compromisos a Rangel, Alvarado, Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. No son los cuatro mundialistas que permanecen más los dos juveniles: Gutiérrez queda fuera.
Cuántos coincidan depende del calendario. La FMF acordó con los clubes un máximo de dos jugadores por equipo para enfrentar a Colombia el 26 de septiembre, por el cruce con la Jornada 10. Ivar Sisniega explicó que la restricción corresponde a ese partido y que después Márquez podrá incorporar al resto, con la ventana abierta todavía ante Perú, Estados Unidos y Chile.
Lo que cambia es de dónde salen esos nombres. Rangel, Romo y Alvarado son la continuidad mundialista; Campillo ya debutó con la Mayor; Camberos y Sandoval buscan hacerlo por primera vez, y llegan de una Selección Sub-20 campeona de Concacaf que tuvo ocho jugadores del Guadalajara.
Sandoval suma tres goles en el Apertura, dos de ellos en el 3-0 sobre Pumas. Camberos cerró el Premundial con cinco tantos, como máximo anotador, y con el reconocimiento al mejor jugador del torneo.
Gutiérrez fue en sentido contrario. En abril acumulaba siete participaciones de gol con Chivas y había sido titular con México ante Portugal y Bélgica. En el Apertura aparece en las ocho jornadas, pero sólo arrancó tres y suma 377 minutos; en los últimos cuatro partidos entró desde la banca. Nadie ha explicado todavía su ausencia del grupo reportado, aunque su lugar en Guadalajara cambió después del Mundial.
Gabriel Milito ya había señalado el crecimiento de los que vienen detrás. "Comprenden lo que necesitamos y, para mí, eso es muy importante", dijo sobre Camberos y Sandoval después del triunfo sobre Tijuana.
Márquez, por su parte, no llega a empezar desde cero. En su presentación habló de una "base importante" heredada del proceso anterior, y en Guadalajara esa frase se puede medir con nombres.
El club que mandó cinco jugadores al Mundial puede terminar la primera ventana con seis. Sólo que la mitad de esa base sería distinta.