Para cerrar con broche de oro la fase regular del Apertura 2026, este domingo Chivas y Cruz Azul se enfrentan por el liderato en un partido que tendrá varias reminiscencias del pasado.

La Máquina líder con 32 puntos visitará al Rebaño con 30, en un encuentro que trae a flote la nostalgia, ya que para esta ocasión hasta cinco jugadores de ambas plantillas vistieron las dos camisetas en algún momento, algunos de ellos como figuras en ambos lados, tanto en La Noria como en Verde Valle.

Cementeros que hoy conforman al Rebaño

​Roberto “Piojo” Alvarado: Fue parte de la conquista de la novena con Cruz Azul en el Clausura 2021. Pero en menos de un año, para el Clausura 2022, fue vendido a Chivas, donde retomó su mejor versión que lo pone como uno de los referentes del equipo. Actualmente, en el Apertura 2026, el extremo por derecha es el máximo goleador del torneo del conjunto rojiblanco, con 5 tantos, empatado con Ricardo Marín y Santiago Sandoval.

​Luis Romo: Otro futbolista que bordó la novena estrella de Cruz Azul. Después de un periodo en Monterrey regresó a La Máquina, pero apenas por un semestre. Y es que en enero de 2025 Chivas adquirió su carta por 6.3 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Desde ese momento, el mediocampista de contención se colocó como un inamovible dentro del once habitual del cuadro tapatío, incluso como capitán.

​Ángel Sepúlveda: Su caso es peculiar, ya que en el Apertura 2018 tuvo un breve paso de un solo torneo por Chivas, donde pasó sin pena ni gloria, anotando 1 gol en copa. Pero, tras navegar por diversos clubes, en el Apertura 2023 arribó a Cruz Azul, donde se consolidó como goleador, con 39 tantos en 107 partidos, y una pieza fundamental en la obtención de la Concachampions 2025. Esta etapa de azul llevó a que, para el Clausura 2026, Chivas apostara por él una vez más. En esta segunda etapa de rojiblanco registra 5 goles y 3 asistencias en 29 juegos.

​Rojiblancos que se pintaron de azul

​Alan Mozo: De 2022 a 2025, se adueñó de la lateral derecha del equipo tapatío, con 118 partidos disputados. Pero, a inicios de año salió a préstamo en Pachuca y, cuando este terminó, lejos de regresar a Chivas, llegó mediante otra cesión a Cruz Azul. Los Celestes, en los últimos instantes del mercado del Apertura 2026, negociaron el préstamo con el Rebaño, dueño de su carta, con la urgencia de cubrir el hueco que llevaba vacío desde la temporada anterior con la salida de Jorge Sánchez.

​Jesús Orozco Chiquete: Asimismo, el cuadro celeste tiene entre sus figuras a un canterano del Rebaño. Se trata del defensa de 24 años que arribó en enero de 2025, tiempo en el que ya alzó una Concachampions en 2025, la liga del Clausura 2026 y un trofeo de Campeón de Campeones 2025-26.

​Es así que, con estos cinco casos, la emoción en el Akron estará a flor de piel, con el reencuentro de viejos conocidos con excompañeros, sus antiguos colores y escudos, pero ahora aportando para el bando contrario.