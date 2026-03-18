Cinco claves del repunte de los Pumas de Efraín Juárez en el Clausura 2026
A comienzos de febrero, antes de disputarse la quinta jornada, la continuidad de Efraín Juárez como entrenador de los Pumas estaba en duda tras la eliminación en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a San Diego FC, un resultado que lo dejó prácticamente al borde de salir del club.
Sin embargo, desde ese momento a la fecha, el equipo comenzó una remontada que le permitió mantenerse invicto en el Clausura 2026 hasta la novena fecha y afianzarse en el quinto lugar de la clasificación, gracias a un estilo de juego poco vistoso, pero letal en el ataque.
Sports Illustrated México te comparte las cinco claves en el repunte de los Pumas de Juárez.
La gestión de Juárez
El Clausura 2026 es el tercer torneo de Juárez como entrenador de los Pumas, a los que nunca ha clasificado a la Liguilla. En los tres, la directiva le ha dado las llaves de la institución, corrió a futbolistas que no eran de su agrado y le reforzó el equipo a su gusto.
Por eso, luego de que los felinos cayeron eliminados ante el San Diego FC, que los dejó fuera en la primera ronda de la Concachampions, Efraín tenía un pie y medio fuera del equipo que representa a la UNAM, según reportes de la prensa local.
Pocos creían que terminaría el torneo, a pesar de mantener al cuadro invicto y en el tercer lugar. El crédito se acababa y el ruido aumentaba con cada conferencia de prensa del estratega, quien durante su gestión se ha caracterizado por frases polémicas como la siguiente: "Presión es estar en Gaza y no saber si vas a vivir o morir".
A pesar de ello, sus jugadores lo respaldaron. Futbolistas clave que se habían quedado cortos en expectativas como Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y Pedro Vite han encontrado su mejor versión, mientras que refuerzos que llegaron para este torneo: Juninho, Robert Morales, Jordan Carrillo y César Garza, se han adaptado rápidamente y han jugado roles fundamentales.
Al principio, Juninho, Morales, Carrillo y Garza, quienes no eran tomados en cuenta por sus anteriores clubes (Flamengo, Toluca, Santos y Monterrey, respectivamente), generaron poco entusiamo a la afición, pero han agarrado un nivel alto gracias a la gestión de un estratega que suele ser cercano a su grupo y ganar su confianza.
Juninho es el mejor goleador del equipo, con cinco goles, la cuarta mejor cantidad del campeonato, mientras que Morales es el segundo, con tres.
El ataque como prioridad
Juárez ha convertido a la ofensiva en la principal fortaleza del equipo. Se han mantenido de forma constante entre el primer y segundo mejor ataque, actualmente son el segundo mejor con 20 dianas convertidas.
El ataque de Pumas se caracteriza por la efectividad, ya que apenas han realizado 34 remates a portería, por lo que han acertado el 58 por ciento de sus disparos peligrosos, en 27 ocasiones claras que han generado al momento.
Es un estilo de juego que no se basa en dominar al rival, promedian el 49.6 por ciento de la posesión del balón en sus partidos, pero sí eficiente.
Keylor Navas, el MVP del cuadro
Hay un jugador que sobresale sobre el resto: el portero Keylor Navas. Sin el antiguo guardameta del Real Madrid, Pumas no estaría como uno de los contendientes del campeonato.
Un dato retrata la importancia de Navas en el equipo: es el arquero que más goles ha evitado en el torneo, 2.95, con cuatro porterías en cero en el campeonato, la segunda mejor cifra; además de hacer 4.3 atajadas por partido.
Sin el veterano cancerbero de 39 años, quien negocia su renovación de contrato, la historia de Pumas sería diferente.
Un visitante incómodo
Pumas ha sumado la mayor cantidad de sus puntos, 11 de los 20, fuera de casa. Son el segundo mejor visitante del torneo, solo detrás del Guadalajara, quien ha cosechado 12 unidades lejos de su estadio.
Fuera de su territorio, el equipo mantiene el sello de poner a la ofensiva como prioridad, al sumar ocho goles y solo permitir cinco. La marca fuera de CU es una invicta de tres victorias y dos empates.
Fue del Olímpico Universitario venció a Tigres, los animadores de cada torneos, y a rivales que suelen vender cara la derrota en casa: Puebla y Necaxa. Con los poblanos, remontó un 2-0 en contra para firmar la victoria.
Un equipo acostumbrado a venir de atrás
Un sello de los Pumas de Juárez es que volvieron a sus orígenes, ser un cuadro de lucha, de batalla e incomodo, que sabe sufrir y venir de atrás.
Como ejemplo, victoria de 0-1 ante los Tigres. Tras el gol de Robert Morales, el equipo se echó para atrás y luego de atajadas clave de Navas, firmó el triunfo más por corazón que por calidad.
El equipo también se ha vuelto especialista en rescatar empates tras comenzar en desventaja. Ya lo hizo ante el León en la jornada tres y volvió a demostrarlo frente al líder Cruz Azul: después de estar 0-2 abajo y con un jugador menos, un penalti de Juninho y un autogol de Willer Ditta, provocado en un contragolpe, sellaron el empate que terminó por validar el proyecto de Efraín Juárez como contendiente.
También ha demostrado capacidad para remontar. En la sexta jornada remontó ante el Puebla: después de estar 0-2 abajo, goles de Guillermo Martínez, Morales y Juninho sellaron el 2-3. El equipo de Efraín Juárez no solo compite: ha construido una identidad que se sostiene incluso cuando el marcador está en contra.