Cinco conclusiones de un mal arranque de la era de Rafa Márquez

México terminó los primeros cuatro partidos de Rafael Márquez como nuevo seleccionador con dos goles a favor y siete en contra. Empató 1-1 con Colombia y Perú, perdió 3-0 ante Estados Unidos en el Clásico de la Concacaf y cerró con un 0-2 contra Chile.

Las únicas anotaciones mexicanas fueron de Gilberto Mora y Víctor Guzmán.

El entrenador repartió oportunidades entre jóvenes y jugadores del Mundial, pero el cierre dejó problemas en ambos grupos. Ante Chile, el Tri tuvo el 64 por ciento de posesión y realizó 15 remates: apenas tres fueron a portería y ninguno terminó en gol.

Los delanteros no aprovecharon las ausencias

Raúl Jiménez y Julián Quiñones, las dos referencias ofensivas del Mundial, quedaron fuera de la convocatoria por lesión. Entre ambos habían marcado siete goles en la justa: cuatro de Quiñones y tres de Jiménez.

Sus bajas abrieron espacio para Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame, sin embargo los tres finalizaron la fecha FIFA sin anotar.

Giménez participó ante Perú, Estados Unidos y Chile, y desperdició dos oportunidades claras en el Clásico. Berterame fue titular contra Perú y Chile; frente a los chilenos jugó 72 minutos sin rematar.

La Hormiga, que había disputado apenas 15 minutos en el Mundial, recibió dos titularidades. Ante Colombia pegó un disparo en el travesaño y obligó al porteor cafetero Álvaro Montero a intervenir, pero tampoco convirtió.

El portero mundialista falló y nadie se afianzó

Rangel llegó como el titular del Mundial, en el que disputó 437 minutos y encadenó cuatro porterías en cero. En esta gira recibió cuatro goles en dos partidos y cometió dos errores decisivos ante Estados Unidos que terminaron en goles.

Primero dejó suelto el balón que aprovechó Julian Hall. Después, un pase suyo fue interceptado por Cavan Sullivan para la segunda anotación.

Óscar García, arquero del León, fue el titular ante Perú y terminó con dos atajadas y un gol recibido. Álex Padilla, del Athletic de Bilbao, cerró contra Chile con dos intervenciones y dos tantos en contra.

Márquez utilizó a sus tres guardametas y ninguno logró una meta en cero.

La base de las Chivas no sostuvo la renovación

Las Chivas aportaron seis de los 30 convocados, una quinta parte de la lista inicial. El grupo mezclaba mundialistas como Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado con jóvenes como Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Rangel falló ante Estados Unidos, Diego Campillo perdió el balón del tercer gol en el mismo partido y Romo salió al descanso de ese encuentro, tras lo cual abandonó la concentración por lesión.

Alvarado pasó de tres asistencias en el Mundial a ninguna en los cuatro partidos de la gira. Ante Chile creó dos oportunidades que no acabaron en gol.

Sandoval tuvo una titularidad contra Estados Unidos; Camberos ingresó ante Perú y Chile. Ambos cerraron sin anotaciones ni asistencias.

En sus 18 minutos contra Chile, Sandoval no remató y Camberos registró un intento bloqueado.

Las bajas cortaron las pruebas de Márquez

Lozano, Mora y Romo dejaron la concentración antes del cierre. El Chucky sufrió una lesión muscular, Romo presentó una lesión en el bíceps femoral izquierdo y Mora fue liberado por molestias físicas.

Márquez perdió a tres jugadores que había utilizado en el arranque, además de Mateo Chávez, suspendido tras su expulsión ante Estados Unidos.

Lozano, en su regreso al Tri después de perderse la Copa del Mundo, realizó tres remates en sus 64 minutos contra Colombia. Mora marcó el empate y generó una ocasión para la Hormiga, pero ya no volvió a jugar.

El técnico explicó que las molestias de Mora venían desde antes de la concentración. Dos de las respuestas ofensivas del debut quedaron sin continuidad en los tres encuentros siguientes.

Los mundialistas tampoco dieron estabilidad

Márquez comenzó ante Colombia con siete titulares del partido contra Inglaterra, con el que México cerró el Mundial. La renovación tuvo una base experimentada desde el arranque.

Además de las fallas de Rangel, Giménez terminó sin gol y Johan Vásquez perdió la marca en el segundo tanto chileno.

Erik Lira, también titular en los octavos de final del Mundial, perdió los cinco duelos que disputó en sus 64 minutos ante Chile. Johan ingresó al 64 y un minuto después se barrió sin cortar el pase hacia Vicente Pizarro.

La mezcla tampoco protegió a los jóvenes. Denzell García, que había asistido a Guzmán ante Perú, perdió el balón que precedió a ese 0-2.

El último gol de la gira lo empezó un recién llegado con una pérdida y lo permitió un mundialista con una marca fallida.