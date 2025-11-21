Cinco técnicos extranjeros han sido campeones en Liga MX Femenil. ¿Quién será el sexto?
En la historia de la Liga MX Femenil, solo cinco entrenadores extranjeros han levantado títulos. Sin embargo, el domingo, la Final del Apertura 2025 garantiza la posibilidad de que crezca esa lista selecta.
La Liga mexicana ha visto dominio mexicano, irrupciones extranjeras y procesos sólidos que han marcado épocas desde el 2017 hasta la fecha. Hoy el torneo sumará a su sexto campeón en la dirección técnica proveniente del extranjero dependiendo de quién levante el título: el español Ángel Villacampa con América o su compatriota Pedro Martínez con Tigres.
En el Clausura 2018, el argentino Osvaldo Batocletti hizo historia al convertirse en el primer técnico extranjero campeón de la Liga MX Femenil con Tigres. El estratega inició una era dominada por el conjunto felino que hoy suma 6 títulos y son las máximas ganadoras. El primer entrenador que ganó fue el mexicano Luis Fernando Camacho con Chivas Femenil, en el Apertura 2017.
En el Apertura 2022, Carmelina Moscato se convirtió en la primera entrenadora canadiense en coronarse en México. Guió a las Amazonas a un nuevo título con una apuesta ordenada y dinámica que revitalizó al equipo. Después, la española Milagros Martínez continuó el legado con el título del Apertura 2023 en el cuadro felino.
Entre las técnica campeonas destaca la costarricense Amelia Valverde, quien logró un histórico bicampeonato con Rayadas: Clausura 20224 y Apertura 2024. Amelia se convirtió en la primera directora técnica extranjera en conseguir dos títulos consecutivos dentro de la Liga MX Femenil. En su gestión no solo potenció a Rayadas; abrió paso a una nueva era competitiva internacional en la Liga mexicana.
Solo cinco entrenadoras han sido campeonas: Osvaldo Batocletti (Argentina), Carmelina Moscato (Canadá), Ángel Villacampa (España), Milagros Martínez (España) y Amelia Valverde (Costa Rica).
De cara a la Final de Vuelta del Apertura 2025 la atención de la dirección técnica está puesta en dos nombres españoles: Ángel Villacampa y Pedro Martínez. Villacampa llevó al América al título del Clausura 2023 y Pedro podría convertirse en el sexto estraga extranjero en coronarse en la Liga MX Femenil.
A lo largo de 17 torneos ––sin considerar el Clausura 2020 suspendido por la pandemia––estas han sido las entrenadoras extranjeras y los entrenadores extranjeros que levantaron el título en la Liga MX Femenil.
Clausura 2018, Osvaldo Batocletti (Argentina) Tigres
Apertura 2022, Carmelina Moscato (Canadá) Tigres
Clausura 2023, Ángel Villacampa (España) América.
Apertura 2023, Milagros Martínez (España) Tigres
Clausura 2024, Amelia Valverde (Costa Rica) Rayadas
Apertura 2024, Amelia Valverde (Costa Rica, Rayadas