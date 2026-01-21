City devolverá el dinero a sus aficionados tras la derrota polar
Londres, Reino Unido
Los jugadores del Manchester City devolverán el dinero de las entradas a los aficionados que viajaron hasta el Círculo Polar Ártico para presenciar la derrota por 3-1 ante el Bodø/Glimt, en la séptima jornada de la Liga de Campeones.
El conjunto inglés sufrió en Noruega uno de los tropiezos más inesperados de su historia reciente en competiciones europeas, al caer frente a un rival que no había ganado en la fase de grupos hasta ese partido. En ese contexto, el plantel acordó reembolsar de su propio bolsillo el importe de los boletos a los 374 seguidores que realizaron el viaje hasta el Aspmyra Stadion, donde cada entrada tuvo un costo aproximado de 33 dólares.
“Nuestros aficionados lo son todo para nosotros”, señalaron los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri y Erling Haaland en un comunicado conjunto. “Sabemos el sacrificio que realizan cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera. Cubrir el costo de esas entradas es lo menos que podíamos hacer”.
La derrota ante el Bodø/Glimt profundizó el momento irregular del City, que solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. En Premier League, el equipo de Pep Guardiola no ha conseguido victorias en lo que va del año y el revés ante el Manchester United el pasado fin de semana lo dejó a siete puntos del líder Arsenal.
En Champions, el tropiezo en Noruega dejó al City con 13 puntos y sin margen de error de cara a la última jornada, donde se jugará la clasificación directa a los octavos de final frente al Galatasaray en el Etihad Stadium.