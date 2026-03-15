Ciudad de México impone Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo
La plancha del Zócalo capitalino se convirtió este domingo en la cancha de futbol más grande del mundo, luego de que más de 9,500 personas participaron en una clase masiva que estableció un nuevo Récord Guinness como la sesión de entrenamiento futbolístico más grande de la historia.
La nueva marca superó por amplio margen el récord previo establecido en Seattle, Estados Unidos, donde 1,038 personas participaron en una clase colectiva de futbol el 15 de junio pasado.
El evento fue encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos que realizaron ejercicios técnicos y físicos de manera coordinada durante más de media hora en el corazón de la Ciudad de México.
Para cumplir con los lineamientos del organismo internacional, todos los asistentes participaron simultáneamente en la rutina dirigida por instructores distribuidos a lo largo de la plancha del Zócalo, quienes guiaron los movimientos y verificaron la continuidad de la actividad durante toda la sesión.
La rutina tuvo una duración aproximada de 35 minutos y estuvo estructurada en siete bloques de ejercicios, que incluyeron calentamiento, conducción de balón y movimientos básicos de técnica individual.
Entre los invitados especiales estuvieron los ex seleccionados nacionales Francisco "Kikín" Fonseca, Miguel España y Óscar Pérez, quienes participaron en la jornada deportiva y acompañaron el desarrollo de la rutina. Los ex futbolistas interactuaron y motivaron a los participantes durante los ejercicios de la clase masiva.
La actividad también incluyó la presencia de integrantes de la selección mexicana que disputó el Mundial femenil de 1971, considerado uno de los torneos pioneros del futbol mujeres en el mundo.
La clase masiva forma parte de las iniciativas deportivas impulsadas por la capital mexicana rumbo al Mundial 2026, torneo que tendrá a México como uno de los anfitriones y en el que la Ciudad de México será una de las ciudades sedes junto a Monterrey y Guadalajara.