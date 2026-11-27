México se afianzó en el liderato del grupo K del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, luego de un empate de pocas emociones este viernes ante Venezuela, pero que le sirvió para cerrar la fase de grupos como líder invicto y sin recibir goles. Ahora, revivirá su rivalidad contra Argentina en los dieciseisavos de final el próximo lunes.

El partido se celebró este viernes, cuando el Tricolor y la Vinotinto llegaban con 6 puntos tras dos fechas, por lo que en esta tercera jornada ambos se disputaban el liderato. Además, los mexicanos se reencontraban con un viejo conocido, ya que el estratega del equipo sudamericano es Fernando Aristeguieta, exgoleador de Monarcas Morelia y el Club Puebla.

El partido comenzó con los venezolanos al abordaje. En los primeros minutos, Marco Riera buscó la sorpresa con un tiro de larga distancia, en tanto que Ángel Mota probó desde los linderos del área con un remate potente, pero en ambas ocasiones el portero José Corona estuvo atento para resolver y mantener intacta su meta, tal como lo ha hecho en todo el torneo.

Se encienden las alarmas por conmoción de Adonai Valdez

Después de un cuarto de hora, por fin terminó el vendaval venezolano, pero no por las razones que México quería, ya que su propia zaga sufrió un contratiempo. Da'vian Kimbrough, en un tiro de esquina, al tratar de despejar, se llevó puesto a su compañero Adonai Valdez, lo que obligó a este último a salir de cambio en camilla por Alan Hernández.

Las acciones se detuvieron durante varios minutos. Esto le rompió el ritmo a los sudamericanos, hecho que aprovechó México para acomodarse y, de a poco, ganar terreno para hacerse de los hilos del partido. Fue así que cada vez tuvo más llegada y, previo al descanso, entre tanta insistencia, en una jugada Saulo Tejeda cayó en el área por un aparente pisotón. Sin embargo, más allá de que la banca mexicana pidió la revisión, el árbitro, al verla de nuevo, señaló que no había falta, por lo que el duelo se fue al descanso con empate.

El VAR revisó una posible expulsión de México

El segundo tiempo continuó sin emociones hasta cerca del cierre. Y es que, al 82’, André Godínez, de México, cayó al suelo y quedó enredado en las piernas de Ángel Mota. El mexicano estiró su pie, en lo que parecía una patada hacia su rival, por lo que los venezolanos solicitaron la revisión del VAR por una posible roja. Pero nuevamente el silbante apreció la repetición y señaló que no había intención de agresión, por lo que no se marcó nada.

Ya en el agregado, Venezuela buscó por las bandas con centros, pero José Corona en el arco y la defensa estuvieron atentos para cerrar el 0-0 final. De esta manera, México con el empate llegó a 7 puntos, y aunque suma los mismos que Venezuela, es líder gracias a que tiene una mejor diferencia de goles (México +5 y Venezuela +2). Rumania completó el sector como tercero con 3 puntos y Camerún fue último sin unidades.

México y Argentina, otra vez mano a mano en un mundial Sub-17

Además de quedarse con la primera plaza del grupo K, el Tricolor se ubicó como el noveno mejor primer lugar de grupo. Por ello, según el formato del torneo, enfrentará al duodécimo mejor segundo lugar en los dieciseisavos de final, que en este caso es Argentina. El duelo será este lunes 30 de noviembre.

Cabe señalar que será la quinta vez que ambos países choquen en un Mundial Sub-17. El Tricolor tiene un historial favorable con dos victorias, un empate y una derrota. Su último duelo fue hace un año, precisamente en los dieciseisavos de final de la edición de 2025, cuando empataron 2-2 en el tiempo regular y los mexicanos avanzaron por penales 5-4.